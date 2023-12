TVP po cichu opublikowała twarde dane z okresu przedwyborczego. PiS, PiS i jeszcze raz PiS

Z opublikowanych przez Telewizję Polską danych wynika, że w lipcu, sierpniu i wrześniu na antenach TVP1, TVP2, TVP3 i TVP Info politycy Zjednoczonej Prawicy występowali łącznie przez 12 dni, 11 godzin 15 minut i 9 sekund, co przekłada się na 299 godzin, 15 minut i 9 sekund. Liczba ta obejmuje nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale również np. Partii Republikańskiej czy Suwerennej Polski. Wliczyliśmy w to także np. wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego czy marszałkini Sejmu Elżbiety Witek oraz polityków Kukiz'15, którzy kandydowali w październiku do parlamentu z list PiS.

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków"

Dla porównania, przez trzy miesiące polityków Koalicji Obywatelskiej (PO, Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej, Zielonych) można było oglądać na antenach TVP przez 21 godzin, 2 minuty i 10 sekund (wliczyliśmy też Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, którego politycy kandydowali z ramienia KO.

Polityków ugrupowań tworzących Lewicę można było oglądać przez 1 dzień, 11 godzin, 11 minut i 48 sekund, czyli ponad 35 godzin. Częściej niż Koalicję Obywatelską w Telewizji Polskiej emitowano również wypowiedzi polityków partii wchodzących obecnie w skład Trzeciej Drogi (m.in. PSL i Polska 2050) - 32 godziny, 15 minut i 27 sekund.

Politycy w TVP. Ponad 75 proc. dla osób z obozu PiS

32 minuty i 46 sekund przypadły w lipcu, sierpniu i wrześniu politykom Konfederacji. Bezpartyjni Samorządowcy pojawiali się przez 13 minut i 11 sekund. 17 sekund przypadło we wrześniu senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, który startował w wyborach z własnego komitetu, a 14 sekund - Stronnictwu Demokratycznemu.

Nasze wyliczenia wskazują, że tym samym wypowiedzi polityków szeroko pojętego obozu Zjednoczonej Prawicy stanowiły 77 proc. czasu wypowiedzi wszystkich przedstawicieli sceny politycznej w Telewizji Polskiej. Lewicy przypadło nieco ponad 9 proc., Trzeciej Drodze - 8 proc., a Koalicji Obywatelskiej - ponad 5 proc. U pozostałych ugrupowań odsetek nie przekracza 1 procenta.