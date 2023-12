Poseł Lewicy skrytykował rząd. Donald Tusk zareagował, ale zaliczył wpadkę

Maciej Konieczny, poseł Lewicy i członek partii Razem, skrytykował sposób, w jaki rząd Donalda Tuska wprowadza zmiany w TVP. - Nie może być takiej sytuacji, że media publiczne pozostają tubą propagandową PiS, a tak było, ale sposób rozwiązania tej kwestii nie był właściwy - mówił 24 grudnia w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Tusk został zapytany o te słowa. Okazało się, że premier nie wiedział, kto był autorem przywołanej wypowiedzi. Lider PO pomylił posła Koniecznego z inną osobą o takim samym nazwisku.

Donald Tusk pomylił posła z senatorem. Premier o partii Razem: Dotrzymują słowa, jakoś to przetrwamy

27 grudnia odbyło się posiedzenie rządu, po którym Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej. Wtedy doszło do wpadki - premier pomylił posła Macieja Koniecznego z senatorem Wojciechem Koniecznym, członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. - To jest chyba senator. Konieczny, tak? Bo mamy na pewno senatora z Lewicy Koniecznego, który jest z Częstochowy - powiedział Tusk, gdy dziennikarka zapytała go o wypowiedź "posła Koniecznego".

Tuskowi wyjaśniono, że chodzi o inną osobę, polityka partii Razem. - No to w sumie się wyjaśniło - odparł premier. Tusk nawiązał przy tym do decyzji Razem, które nie weszło w skład koalicji rządowej. - Obiecali, że będą krytyczni, więc dotrzymują słowa. Jakoś to przetrwamy - stwierdził.

Maciej Konieczny o zmianach w TVP: Nie chciałbym, by policja siłą przejmowała publiczne budynki

Konieczny powiedział, że zmiany w TVP dało się przeprowadzić inaczej, niż zrobił to rząd Tuska. Wspomniał o możliwości odwołania Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych, co dałoby przewagę liczebną w tym organie przedstawicielom nowej władzy.

- Nie chciałbym, by policja i prywatne siły ochroniarskie siłą przejmowały publiczne budynki i wchodziły w fizyczną konfrontację z posłami. To nie są standardy europejskie - stwierdził. Poseł Lewicy dodał, że "to nie jest skuteczne na dłuższą metę, bo potrzebujemy sprawnych instytucji państwowych, do których mamy zaufanie".