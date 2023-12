Tusk o zmianach w mediach publicznych: Działamy legalnie, zgodnie z naszą interpretacją prawa

- Nie ma takiej wersji przywrócenia mediów publicznych narodowi, która nie wzbudziłaby furii Kaczyńskiego i PiS-u. Można było robić to wolniej, ale czy to zmieniłoby ich sposób myślenia i postępowania? Nic na to nie wskazuje. Kwestionują wynik wyborów, na tym polega problem. Nie pogodzili się z utratą władzy - stwierdził premier Donald Tusk podczas środowej konferencji prasowej. Szef rządu zaznaczył, że PiS "w sposób, niezgodny z konstytucją przejmował media, obsadzał je swoimi ludźmi, podejmował decyzje o władzach w tych mediach przez Radę Mediów Narodowych, według TK niezgodnie z konstytucją".

Zobacz wideo Morawiecki: Mamy do czynienia z pogwałceniem podstawowych zasad prawa (wypowiedź z 20 grudnia)

- Nie zgadzaliśmy się z tym, ale czy widzieliście, by posłanki i posłowie KO wjeżdżali ze swoimi asystentami, Bąkiewiczami, do studiów telewizyjnych, szarpali się z szeregowymi pracownikami PAP-u? - mówił szef rządu. Donald Tusk podkreślił, że nowi dziennikarze Telewizji Polskiej "są terroryzowani, straszeni przez PiS, przez niektórych prokuratorów" i "nie ulegli pokusie, żeby zrobić media "PiS na odwrót".

- To mnie tak irytuje, "a, ta władza zaczyna od siłowego przejęcia mediów". Jeszcze dzisiaj oglądałem podpis pana prezesa Matyszkowicza [byłego prezesa TVP - red.], który odchodził, który podpisał dokumenty, nie tylko o swojej rezygnacji, ale także przekazaniu obowiązków swoim następcom. My działamy zgodnie z prawem, jeśli ktoś uważa, że działamy niezgodnie z prawem, ma do tego instytucje odwoławcze, a nie pięści. Nazywajmy te rzeczy po imieniu: legalnie, zgodnie z przepisami, naszą interpretacją. Taki bałagan prawny zostawił Kaczyński, że każdy ma możliwość interpretowania prawa jak chce. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna w zakresie obsadzania władz mediów, jest totalny bałagan - wyliczał Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że "musimy wyjść z totalnego bałaganu prawnego, gdzie instytucje, które są filarami praworządności, zostały zdewastowane". - Przepisy są kompletnie skonfliktowane. Nawet w tym buncie, w tej rebelii dochodzi do tak śmiesznych rzeczy, że w ciągu jednego dnia wybierają sobie fikcyjnych prezesów, najpierw Łopińskiego, później pana Adamczyka, też kapitalne wyczucie smaku - ironizował polityk.

Donald Tusk o zmianach w TVP: PiS boi się obiektywnych mediów

- Czy naprawa państwa po tym, co zrobił PiS, jest procesem estetycznym, eleganckim? Nie. PiS, nie godząc się ze zmianą, jaka nastąpiła 15 października, odpowiada na to siłą, rebelią, nie za mądrym buntem. Mają wszystkie prawne narzędzia w ręku. W przeciwieństwie do nich przecież cała Polska wie, że my będziemy respektowali wyroki sądów. Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem, będziemy się odwoływali do wyższej instancji, ale generalnie będziemy respektowali rządy prawa. Na końcu będzie tak, jak chce prawo, a nie jak chce polityk. To jest też, co się nie mieści w głowie Kaczyńskiemu i jego ludziom - wskazywał Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że nie chce uciekać się do działań, "które mogłyby pogłębić emocje". - Mam wszystkie argumenty w ręku, ale nikt mnie nie zmusi do tego, żebym przyczynił do jeszcze większego napięcia wewnętrznego. Naprawdę mamy poważne powody obawiać się rozwoju zdarzeń wokół Polski. Dlatego będziemy egzekwować prawo cierpliwie i bez jakichś spektakularnych fajerwerków - wyjaśnił.

- Bałagan, jaki narobił PiS, wymaga nowej ustawy. Nie sposób pod rządami dotychczasowych przepisów i po decyzjach Kaczyńskiego, Rady Mediów Narodowych etc., dokonać realnej naprawy. Robimy naprawę na poziomie kodeksu spółek handlowych i oferujemy pracę natychmiast nad nową ustawą medialną, która da równoprawny dostęp siłom społecznym, politycznym do mediów politycznych. Jestem gotów do zrobić bardzo szybko, z udziałem ludzi pana prezydenta. Nie będę się wahał ani chwili - zapewnił Donald Tusk.

- Gdyby oni nie mieli Kurskiego, Rachonia, Kłeczka, całej tej grupy funkcjonariuszy, gdyby nie mieli w garści tych wszystkich mediów publicznych, nie wygraliby żadnych wyborów. Polska nie zmarnowałaby tych lat. Oni wiedzą, że wtedy, kiedy prawda przeważa w życiu publicznym, oni nie mają szans. Dlatego tak wściekle atakują nasze decyzje w sprawie mediów publicznych. Najbardziej na świecie boją się obiektywnych mediów. Prawa w mediach publicznych jest zabójcza dla PiS-u. Ja to wiem. Dlatego walczą momentami jak opętani - ocenił.

- Dysponujemy opiniami najwybitniejszych prawników, którzy nie mają żadnych wątpliwości, że działania ministra Sienkiewicza są zgodne z prawem i interesem publicznym. Mówię o prawnikach, którzy nie dostają za to pieniędzy i którzy nie ryzykowaliby swojej reputacji, naprawdę reputacji, gdyby nie byli przekonani, że nasze działania i pożądane i zgodne z prawem. Od wielu lat, po tym, co PiS zrobił z wymiarem sprawiedliwości, nie ma decyzji, która nie miałaby różnych interpretacji, ocen. Prawny bałagan powoduje, że nie ma jednego autorytetu, jednej latarni morskiej, co do której wszyscy by się jakoś orientowali bez zbędnych konfliktów. Musimy to przywrócić. W tej chwili niestety będą nam towarzyszyły nieustannie spory prawne. Z nich PiS wyciąga bardzo złe wnioski, występuje przeciwko państwu polskiemu. To, co dzisiaj robią, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej jest Polska, to się zapisze czarnymi zgłoskami w polskiej historii. To rebelia w najgorszym, XVIII-wiecznym wydaniu - podsumował Donald Tusk.