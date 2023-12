Donald Tusk został zapytany w środę podczas konferencji prasowej o sprawę Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Ta sprawa moim zdaniem jest bardzo prosta - zaczął premier.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Tusk ujawnił kulisy rozmów z prezydentem

Donald Tusk przekazał, że o tej sprawie rozmawiał "bardzo długo" z prezydentem Andrzejem Dudą. - Dwa razy - podkreślił lider Platformy Obywatelskiej. - Muszę powiedzieć, chociaż mamy i na zewnątrz i wewnątrz naszego kraju sprawy bardzo poważne, to myślę, że 80 proc. czasu pan prezydent poświęcił w czasie naszych dwóch długich spotkań panu Kamińskiemu i panu Wąsikowi - powiedział Tusk.

- Jak się domyślacie, mamy inny pogląd na temat ich działania - dodał. - Powiedziałem panu prezydentowi i mogę to powiedzieć publicznie: ja nie jestem od tego, żeby rozstrzygać czy jego ułaskawienie [prezydenta Andrzeja Dudy - red.] było skuteczne, czy nie, czy było wówczas legalne, czy nie - mówił Tusk, stwierdzając, że to rola sądów i trybunałów.

- Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że ich ułaskawienie niczego nie nauczyło. (...) Ale pan prezydent ma inne zdanie, uważa, że są niewinni i zasługują na ułaskawienie. Jeśli tak uważa, to powinien ich teraz ułaskawić - stwierdził. - Może pozostać przy zdaniu, że pierwsze ułaskawienie było skuteczne, nikt się nie będzie spierał - dodał.

Nowe informacje ws. Kamińskiego i Wąsika. "Posłowie PiS na razie nie trafią za kratki"

W środę Radio ZET poinformowało, że polecenie zatrzymania i doprowadzenie do zakładu karnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika będzie wydane w ciągu 14 dni. Reporter Radia ZET Jacek Czarnecki przekazał, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik "nie trafią na razie za kraty". "Polecenie zatrzymania i doprowadzenie do zakładu karnego obu ministrów w rządzie PiS, skazanych prawomocnie na 2 lata więzienia, będzie wydane w ciągu 14 dni, taką informację przekazał Radiu ZET wiceprezes Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście" - czytamy we wpisie.

Obrońca polityków ma domagać się natomiast umorzenia postępowania powołując się na ułaskawienie obu polityków przez prezydenta Andrzej Dudę w 2015 roku.