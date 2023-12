Tusk o zmianach w Funduszu Kościelnym: Pójdziemy w stronę dobrowolnego odpisu od podatku

- Często padamy ofiarami nieporozumienia. Fundusz Kościelny to pieniądze, jakie co roku rząd przeznacza na składki rentowe i emerytalne, główne sióstr zakonnych i zakonników oraz księży, którzy nie mają żadnych źródeł dochodu. To zobowiązanie, aby składki się pojawiały w ZUS-ie, jest z punktu widzenia interesów państwa neutralne. I tak bylibyśmy zobowiązani na różne sposoby do zabezpieczenia socjalnego przyszłych emerytów i rencistów - tłumaczył w środę na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak dodał, 99 proc. środków z Funduszu Kościelnego to właśnie składki.

- Fundusz Kościelny to jest pewien symbol, pewne hasło, dużo negatywnych emocji budziły w społeczeństwie informacje o różnych formach finansowania kościoła, formalnych, mniej formalnych. Chodzi o środki publiczne, które płyną z różnych źródeł. Dzisiaj podjęliśmy decyzję po uzyskaniu informacji na temat Funduszu Kościelnego i źródeł finansowania, o powołaniu zespołu międzyresortowego. Będą tam ministrowie z kilku resortów - przekazał szef rządu.

Jak poinformował, członkami zespołu będą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ministerka pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister finansów Andrzej Domański, szef KPRM Jan Grabiec oraz Rządowe Centrum Legislacji. Zespół ma zająć się pracą nad zmianą finansowania Funduszu Kościelnego oraz innych źródeł finansowania Kościołów z publicznych pieniędzy, w tym także zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych osób duchownych.

Donald Tusk o Funduszu Kościelnym: Uporządkujemy te sprawy

- Będziemy czekali niecierpliwie na założenia, które zostaną zgodnie z przepisami skonsultowane. Bardzo mi zależy na uczciwych konsultacjach społecznych i z zainteresowanymi Kościołami. Chcemy ucywilizować te relacje. (...) Uporządkujemy te sprawy bez zbędnych emocji, kulturalnie - dodał.

- Prace nad regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje Kościoły, a więc mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa, tak, aby wszyscy mieli poczucie sprawiedliwości: jedni poczucie więzi z Kościołem, a drudzy, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić - mówił Donald Tusk. Nowe zasady miałyby zostać wprowadzone w 2025 roku.

- Kościół katolicki z odpisem podatkowym prawdopodobnie poradzi sobie ze względu na liczbę wiernych. Natomiast mniejsze Kościoły, prawosławny, tam jest bardzo dużo ludności rolniczej, która nie płaci podatku dochodowego. Proszę o odrobinę cierpliwości, musimy bardzo precyzyjnie ten system przygotować. Nie chodzi o to, by komuś robić na złość, naprawdę nie chodzi o wojną ideologiczną, tylko o elementarne poczucie transparentności, przyzwoitości. Jeśli uwolnimy Kościół od politycznej władzy i publicznych pieniędzy, będzie to wyłącznie z korzyścią dla Kościoła - podkreślał premier.