Nowe informacje ws. Kamińskiego i Wąsika. "Posłowie PiS na razie nie trafią za kratki"

W środę 20 grudnia Sąd Okręgowy wydał prawomocny wyrok dwóch lat pozbawienia wolności wobec posłów PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Panowie Wąsik i Kamiński powinni oczekiwać o każdej porze dnia i nocy, oczywiście zgodnie z przepisami, pukania do drzwi. Policji, która doprowadzi ich, na ich własne życzenie, bo przecież głosowali za zmianami w przepisach w kodeksie karnym wykonawczym o doprowadzeniu skazanego do zakładu karnego. Powinni oczekiwać na pukanie do drzwi, dlatego że nie ma ludzi równych i równiejszych - mówił w środę Krzysztof Śmiszek, wiceszef resortu sprawiedliwości w rozmowie z TVN24.

Nowe informacje ws. Kamińskiego i Wąsika. Posłowie na razie nie trafią do więzienia

Reporter Radia ZET Jacek Czarnecki przekazał w środę 27 grudnia, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik "nie trafią na razie za kraty". "Polecenie zatrzymania i doprowadzenie do zakładu karnego obu ministrów w rządzie PiS, skazanych prawomocnie na 2 lata więzienia, będzie wydane w ciągu 14 dni, taką informację przekazał Radiu ZET wiceprezes Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście" - czytamy we wpisie.

Obrońca polityków ma domagać się natomiast umorzenia postępowania powołując się na ułaskawienie obu polityków przez prezydenta Andrzej Dudę w 2015 roku.

Paprocka: Nie ma podstawy do wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka powiedziała w ubiegłym tygodniu, że nie ma podstawy do wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z PiS. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie powiedziała, że zdaniem prezydenta nie jest to możliwe ze względu na zastosowane prawo łaski. Tłumaczyła, że ta prerogatywa prezydencka została zastosowana w 2015 roku zgodnie z prawem. Podkreśliła, że potwierdziły to trzy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Dodała, że późniejsze działania Sądu Najwyższego w tej sprawie odbyły się bez podstawy prawnej. Paprocka zaznaczyła, że nie ma żadnego organu, który ma prawo oceniać wykonywanie przez prezydenta jego prerogatyw.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Małgorzata Paprocka stwierdziła, że podejmując decyzję, nie ułatwił posłom skorzystania z tego prawa. Stwierdziła, że być może należy zachęcać marszałka Sejmu do większego oporu przed nawoływaniem ze strony Romana Giertycha, a także do większego szacunku wobec swojego urzędu i prerogatyw prezydenta.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Usłyszeli wyrok za działania CBA

W 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA Macieja Wąsika na trzy lata więzienia. Usłyszeli wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku, w sprawie tak zwanej afery gruntowej.

Przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie prezydent Andrzej Duda w listopadzie 2015 roku ułaskawił nieprawomocnie skazanych. Wobec aktu łaski Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę.

W 2017 roku Sąd Najwyższy podjął jednak uchwałę, z której wynika, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych. Stanowisko dotyczące prawa łaski zajął także Trybunał Konstytucyjny. W czerwcu bieżącego roku orzekł, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta, która wywołuje ostateczne skutki prawne, natomiast Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski.

Kilka dni później Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenie TK w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN nie wywołało skutków prawnych i rozpatrując kasację w tej sprawie, przekazał ją Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpatrzenia.