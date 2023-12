Prezydent Andrzej Duda zawetował w sobotę (23 grudnia) przygotowaną przez rząd ustawę okołobudżetową. Zawarte były w niej między innymi zapisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli oraz finansowania w wysokości 3 mld zł, które miałyby zostać przeznaczone na media publiczne. W środę (27 grudnia) prezydencki projekt ustawy trafił do Sejmu. - Właśnie składamy w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 mld zł na nielegalnie przejętą telewizję publiczną - zakomunikowała tego dnia szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Na odpowiedź marszałka Hołowni zareagował Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta. "Dziś jest już jasne, że dla Donalda Tuska najważniejsze były 3 mld zł na nielegalnie przejęte media. Nie chodziło mu wcale o podwyżki pensji dla nauczycieli" - napisał na platformie X (Twitter). "Po tym, jak Prezydent Andrzej Duda złożył swój projekt ustawy okołobudżetowej, w której nie ma 3 mld zł na media, marszałek Szymon Hołownia odmówił pilnego procedowania go w Sejmie. Prezydent obnażył prawdziwe intencje obecnej większości. Wstyd" - dodawał Mastalerek.

Mastalerek zamieścił ponadto we wpisie wypowiedź Donalda Tuska z soboty 23 grudnia. "Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi 'kominówkę', czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji. Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym" - napisał wówczas premier w odniesieniu do decyzji prezydenta.

"Panie Premierze, cieszę się, że pisze Pan, że sobie poradzicie. To oznacza, że tak, jak apelowałem, zwołacie Sejm i Senat po Świętach i przegłosujecie moją ustawę, w której będą podwyżki dla nauczycieli itp, ale bez 3 mld zł na publiczne media. I wzajemnie - Wesołych Świąt Panie Premierze!" - odpowiedział tego samego dnia Andrzej Duda.

Szymon Hołownia odpowiedział na apel prezydenta. "Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem"

Jak informowaliśmy, tego samego dnia otrzymanie projektu ustawy potwierdził Szymon Hołownia. Marszałek poinformował w oświadczeniu, że dokumenty zostały skierowane do opiniowania przez służby prawne Sejmu. Projekt ustawy ma zostać następnie przesłany premierowi Donaldowi Tuskowi.

W piśmie przekazanym marszałkowi prezydent Duda zwrócił się o "możliwie najpilniejsze podjęcie prac legislacyjnych i uchwalenie ustawy przez Sejm". Prośbę tę uzasadniał "materią przedkładanego projektu". Hołownia poinformował jednak, że na potrzeby procedowania projektu ustawy nie zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie. "Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne" - oświadczył marszałek. Posłowie mają po raz kolejny spotkać się na sali plenarnej w dniach 10 i 11 stycznia 2024 roku.