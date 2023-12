Ryszard Petru: Od dawna jestem za likwidacją telewizji publicznej. "Nie da się naprawić"

Od kilku dni toczy się spór o władze w Telewizji Polskiej. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mianował na prezesa TVP Tomasza Syguta. Z kolei we wtorek 26 grudnia Rada Mediów Narodowych powołała na to stanowisko Michała Adamczyka, a wcześniej decyzją "starej" rady nadzorczej został nim Maciej Łopiński. Poseł Polski 2050 Ryszard Petru wyraził jasne stanowisko w sprawie mediów publicznych.

Spór w TVP. Ryszard Petru: Od dawna jestem za likwidacją telewizji publicznej

Ryszard Petru został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o kwestię Telewizji Polskiej. - Ja od dawna jestem ze likwidacją - stwierdził, dodając, że jego zdaniem "jak coś jest bardzo popsute, to remont jest dużo droższy i nie ma możliwości pełnej naprawy". - To, co się dzieje z telewizją publiczną, to, że w naturalny sposób staje się łupem politycznym, jest sygnałem, że tego się nie da naprawić - oświadczył poseł.

Polityk Polski 2050 powiedział, że dotacja w wysokości 3 miliardów na media publiczne to "błąd". - Prywatne radiostacje, telewizje, nikt nie dostaje takich dotacji. Nie ma powodu, żeby takie dotacje, w takiej skali były. (...) Ma budynki, ma zbyt wielu pracowników, jest w stanie się odchudzić - zaznaczył.

Dziennikarze zapytali także Ryszarda Petru o wniosek o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza, który złożyli posłowie PiS. - PiS musi zaznaczyć, że istnieje, że ma jakiś program - stwierdził poseł.

- Pan Bartłomiej Sienkiewicz ma przed sobą wielkie zadanie - uporządkować sytuację w telewizji publicznej, przeciąć ten temat - mówił. - Uważam, że z tymi, którzy protestują, nie ma się co patyczkować i trzeba to zamknąć. Telewizja musi być rzetelna - dodał.

Kobosko: Koalicja rządząca będzie dążyć do zlikwidowania Rady Mediów Narodowych

Z kolei wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko powiedział w środę w wywiadzie dla Programu 3. Polskiego Radia, że rząd zapewni pieniądze pozwalające na funkcjonowanie mediów publicznych. W sobotę wieczorem prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się fundusze na podwyżki dla nauczycieli, a także pieniądze na media publiczne w wysokości 3 miliardów złotych. Kobosko powiedział, że jeszcze w środę rząd będzie rozważał zasady finansowania mediów publicznych.

- Myślę, że rząd dzisiaj na ten temat będzie dyskutować i będzie ta kwota ostatecznie zdecydowana, jaka powinna się znaleźć na media publiczne i ta kwota zapewniająca funkcjonowanie i możliwość realizowania misji przez media publiczne, przez telewizję polską, zostanie zapewniona - powiedział. Polityk zaznaczył, że musi się zmienić model funkcjonowania mediów publicznych, w tym sposób nominowania ich szefostwa, to czym mają się zajmować i sposób ich finansowania.

Kobosko przypomniał także, że niebawem ruszą pracę nad stworzeniem nowej ustawy medialnej, która będzie regulować kwestie funkcjonowania mediów publicznych. - Wszystkie strony zdają sobie sprawę, że sytuację mediów publicznych trzeba ustabilizować na lata, a z drugiej strony zmienić zasady wyboru władz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP, żeby nie było tak, że któryś z polityków - nie ważne z jakiej partii - ręcznie ustala, kto będzie szefem danego medium publicznego, bo tak nie może być w cywilizowanym kraju - wskazał poseł.

Dodał, że koalicja rządząca będzie dążyć do zlikwidowania Rady Mediów Narodowych, a kompetencje dotyczące mediów publicznych mają wrócić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organu konstytucyjnego.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w środę do marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności wobec szefa resortu kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Wniosek jest związany ze sporem wokół mediów publicznych. Mariusz Błaszczak z PiS przekazał również, że rozpoczyna się interwencja poselska PiS w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.