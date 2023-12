W zeszłym tygodniu nowa władza wyłączyła sygnał nadawania TVP Info. Wówczas do siedziby Telewizji Polskiej na ul. Woronicza zjechali się politycy Prawa i Sprawiedliwości, aby zaprotestować przeciwko zmianom.

Przyjechał tam też poseł Dariusz Matecki wraz z Robertem Bąkiewiczem. Ten drugi zamieścił nagranie w mediach społecznościowych, na którym rzekomo widać, jak "udaremniają próbę przejęcia" władzy w państwowej telewizji i "rozprawiają się" z Pawłem Płuską, Markiem Czyżem i Grzegorzem Sajórą.

Pojawiły się wówczas pytania o to, w jakim charakterze występuje Bąkiewicz - nie jest on bowiem posłem Sejmu tej kadencji (startował w wyborach z ramienia PiS, ale nie otrzymał mandatu).

- Jestem tu z kontrolą poselską - powiedział podczas rzekomej kontroli poselskiej Dariusz Matecki.

- A kim pan jest? Pan nie jest posłem - zapytał Bąkiewicza dziennikarz Paweł Płuska.

- Moim asystentem - odparł Matecki, dodając, że Bąkiewicz jest "bardzo dobrym" asystentem.

Również sam prezes prawicowej Straży Narodowej podkreślał, że jest "asystentem posła". Wirtualna Polska podkreśla, że nie jest to prawda.

Sejm: Bąkiewicz nie jest asystentem posła Mateckiego

Portal zapytał Centrum Informacyjne Sejmu, czy rzeczywiście Robert Bąkiewicz jest asystentem Dariusza Mateckiego. CIS podkreśla, że zgodnie z ustawą działalność posła może być wspierana przez społecznych współpracowników i mogą oni uczestniczyć w interwencjach poselskich. Jednak, żeby było to zgodne z prawem, każdy asystent musi zostać zgłoszony marszałkowi Sejmu.

Według stanu na moment udzielania odpowiedzi (22 grudnia - red.) poseł Dariusz Matecki nie poinformował Marszałka Sejmu o okoliczności, że p. Robert Bąkiewicz jest jego społecznym współpracownikiem (nazywanym także asystentem społecznym posła)

- przekazało CIS. Do dziś, czyli 27 grudnia, na stronie Sejmu nie pojawiła się żadna informacja, która mogłaby świadczyć o tym, że Bąkiewicz jest jednak asystentem Mateckiego:

To oznacza, że Bąkiewicz nie miał prawa brać udziału w interwencji poselskiej. Prawnik Krzysztof Izdebski uważa, że prezesowi Straży Narodowej raczej nic nie grozi. Konsekwencje może natomiast ponieść Dariusz Matecki. - Poseł Matecki występuje z jakimś człowiekiem, mówi, że to jego asystent, ale nie dopełnił tych formalności związanych z jego zgłoszeniem, do czego był prawnie zobowiązany. To jest ewidentnie sprawa dla sejmowej komisji etyki - podkreślił Izdebski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wyraził również wątpliwości związane z samą kontrolą poselską. - Interwencja poselska nie polega na tym, że poseł biega po korytarzach w kontrolowanej instytucji, nagabując i filmując napotkanych tam ludzi, a osoby uczestniczące razem z nim w interwencji udostępniają nagrania w internecie - dodał.

