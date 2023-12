Prezydent Andrzej Duda skieruje ustawę budżetową do TK? Politolog: Strachy na lachy

W zeszłym tygodniu wskutek decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza odwołani zostali prezes TVP i członkowie Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. W ich miejsce powołano nowe osoby. To wywołało sprzeciw wśród polityków PiS oraz prezydenta, którzy twierdzą, że przejęcie publicznego nadawcy odbyło się w sposób łamiący konstytucję. W związku z tym Andrzej Duda zapowiedział, że zawetuje ustawę okołobudżetową, ponieważ znalazł się tam zapis dot. przekazania środków na media publiczne.

"Nie może być na to zgody, wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. Dodał, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania".

Co czeka rząd Tuska? Komentuje politolog

O to, jaka przyszłość czeka rząd Donalda Tuska w obecnej sytuacji, zapytaliśmy prof. Jarosława Flisa. - Tego nikt do końca nie wie, sytuacja jest dynamiczna. Na pewno nie będzie to jakiś spokojny okres, zwłaszcza że za chwilę zaczyna się kampania wyborcza do samorządów - podkreślił politolog. - Na pewno w rządzie czy szerzej, w społeczeństwie, grono obrońców telewizji publicznej w dotychczasowej postaci jest skromne. Natomiast rząd został wybrany z zadaniem zmniejszenia konfliktów społecznych, a nie ich podgrzewania, więc tutaj - wydaje się - ryzykuje, prowadząc w tej sprawie taką grę, tym bardziej że kilka innych scenariuszy też leżało na stole. Jednak wcale nie jest takie oczywiste, że całe to zamieszanie nie rozejdzie się po kościach w jakimś krótkim czasie, jak np. okupacja mównicy sejmowej w 2016 roku - stwierdził rozmówca portalu Gazeta.pl.

- Bez wątpienia jest to wejście z wysokim poziomem napięcia i to jest widoczne nie tylko w mediach publicznych, ale i pozostałych. Jeśli rząd miał zamiar rozpocząć kadencję od łagodzenia, a nie podgrzewania sporów, to nie za bardzo to wyszło. Pytanie jak dalece to się wpisze w takie działania, jakie wyznaczało wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, oskarżające Donalda Tuska o bycie niemieckim agentem? Wtedy sytuacja była prosta: my zachowujemy spokój, a wy się nieadekwatnie wściekacie - to jest zawsze jakaś przewaga. W tamtej sprawie nikt nie stawał w obronie Jarosława Kaczyńskiego, poza zagorzałymi zwolennikami, natomiast w sprawie TVP nie jest już tak prosto: nie jest tak, że wszyscy złożyli ręce do oklasków, że powiedzieli: "Najwyższy czas było przeciąć ten wrzód i to dokładnie w taki sposób". Gdyby taki schemat działań miał się utrwalić, to wydaje się, że będzie problemem dla rządu, ale jeśli jest to kwestia jednorazowa i więcej spraw nie będzie załatwianych w ten sposób, to może się okazać, że wszyscy przejdą nad tym do porządku dziennego - zaznaczył.

Duda skieruje budżet do TK? Politolog: Strachy na lachy

Prof. Jarosław Flis odniósł się również do doniesień dot. skierowania ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy TK ma obowiązek wydać wyrok w ciągu dwóch miesięcy. Przypomnijmy, że uchwalona ustawa budżetowa na 2024 rok powinna trafić w ręce prezydenta najpóźniej do 29 stycznia. W przeciwnym wypadku Andrzej Duda może podjąć decyzję o rozwiązaniu parlamentu.

- Są różne spekulacje o jakichś planach rozwiązania Sejmu, ale to by się przecież skończyło kompletną katastrofą. Wydaje mi się, że to strachy na lachy. PiS przegrał wybory z przytupem, wszyscy są zmęczeni, nie będzie miał takich zasobów, jakie miał wtedy, gdy rządził. Jego notowania w sondażach spadły - są teraz o 3 pkt proc. niższe niż były przed wyborami. Mogłoby się to skończyć jeszcze gorszym wynikiem, łącznie z możliwością stworzenia większości, która by odrzucała prezydenckie weto. Jedyne, co na tym PiS mógłby ugrać, to chwila satysfakcji - tylko za jakąś zupełnie nieadekwatną cenę - wyjaśnił politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

