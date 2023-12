Spór o władze w TVP trwa. "To jeszcze nie jest ten czas, by premier się wściekł"

Od kilku dni trwa spór o władze w Telewizji Polskiej. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz mianował na prezesa TVP Tomasza Syguta. Z kolei we wtorek 26 grudnia Rada Mediów Narodowych powołała na to stanowisko Michała Adamczyka, a wcześniej decyzją "starej" rady nadzorczej został nim Maciej Łopiński.

Spór w TVP. "To jeszcze nie jest ten czas, by premier się wściekł"

Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek opublikował wpis na portalu X, w którym tłumaczy decyzję Rady Mediów Narodowych, która nominowała Adamczyka na "prezesa" stacji. "Mateusz Matyszkowicz wycofał się z wojny o TVP. Skutecznie" - zaznaczył.

Trzech muszkieterów z TAI - Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki - byli na giełdzie nazwisk, o czym pisałem parę dni temu, by z ramienia obozu PiS go zastąpić i stanąć na barykadzie w walce z rządem PO i Tomaszem Sygutem (prezesem z namaszczenia ministra Bartłomieja Sienkiewicza). Był też na giełdzie Jarosław Olechowski. Wszyscy oni się żarli: muszkieterowie z Matyszkowiczem, Olechowski z Matyszkowiczem i muszkieterami

- czytamy we wpisie. Jak tłumaczy Gądek, delegowanie przez "starą" Radę Nadzorczą TVP Macieja Łopińskiego na "prezesa" TVP to było "chwilowe rozwiązanie, pozwalające wycofać się Matyszkowiczowi". "Zapewne z jakichś prawnych powodów PiS zdecydowało się na taką, dłuższą ścieżkę" - dodał. Zdaniem dziennikarza mianowanie Adamczyka "to trochę eksperyment, ale Jarosław Kaczyński innych pisarzy nie ma".

Jak czytamy we wpisie, "Adamczyk w obozie PiS miał opinię najemnika, który bliskość ideową z PiS w sobie odkrył, bo dzięki niej wskoczył na trampolinę do kariery". Dziennikarz pisze, że Adamczyk "nie był specjalnie szanowany w PiS-ie", ale miał większy szacunek niż Danuta Holecka, która "swoje zarobiła i czmychnęła, a Adamczyk został i walczył jak żołnierz". "Zobaczymy, kogo sąd wpisze do KRS jako nowego prezesa TVP: Tomasza Syguta, który de facto rządzi na Woronicza, czy Michała Adamczyka, który okopał się na Placu Powstańców" - podsumował.

"To jeszcze nie jest ten czas, by 'premier się wściekł' - pewnie jeszcze trzeba poczekać" - napisał dziennikarz w innym wpisie. "Rząd PO oczywiście nie zrobi kroku wstecz i dopnie z czasem pełne odbicie TVP i PAP (w P.Radiu woli walki nie widać), ale w związku ze stylem może by warto choć PR-owo i nieoficjalnie wyrazić absmak" - czytamy.

Konflikt o władzę w TVP. Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na "prezesa" TVP

Przypomnijmy, że w poniedziałek Maciej Łopiński w opublikowanym w mediach społecznościowych liście poinformował, że został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Łopiński przewodniczył odwołanej przez szefa resortu kultury Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej. W opublikowanym liście utrzymuje, że został przez nią delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. "Decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji" - napisał.

Tej informacji zaprzeczył mianowany przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza na przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła. W środę w ubiegłym tygodniu z funkcji prezesa TVP minister kultury odwołał Mateusza Matyszkowicza. W odpowiedzi na list Macieja Łopińskiego przewodniczący rady nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła stwierdził, że jedynym aktualnym prezesem TVP jest Tomasz Sygut. "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Zemła.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz w wydanym oświadczeniu napisał, że uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej o delegowaniu Macieja Łopińskiego na stanowisko prezesa zarządu tej firmy jest bezskuteczna. Jak wyjaśnił, uchwała została podjęta przez organ nieistniejący.

"Jako reprezentujący Skarb Państwa, który posiada 100 procent akcji w kapitale zakładowym spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczam, że w związku z odwołaniem w dniu 19 grudnia 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniem w tym dniu przez zgromadzenie nowej Rady Nadzorczej Spółki, wszelkie czynności odwołanej przez walne zgromadzenie Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa" - napisano w oświadczeniu ministra. W komunikacie podkreślono, że tryb obsadzenia odwołanej w dniu 19 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki przez Radę Mediów Narodowych był wadliwy z konstytucyjnego punktu widzenia, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku.

"Ponieważ organ, któremu zgodnie z Konstytucją powinno przysługiwać uprawnienie do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji dokonaną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku, a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana niezgodnie z konstytucją, co wynika z wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili jedynym uprawnionym organem do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, w którym Skarb Państwa reprezentuje minister kultury i dziedzictwa narodowego" - napisano w oświadczeniu.

Jak poinformował Bartłomiej Sienkiewicz w przywoływanym wpisie, legalna Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej, powołana 19 grudnia 2023 roku, działa w składzie: Piotr Zemła - przewodniczący, Maciej Taborowski - wiceprzewodniczący, Anisa Gnacikowska - Sekretarz. Prezesem zarządu spółki powołanym przez Radę Nadzorczą 19 grudnia 2023 roku jest Tomasz Sygut.