Rada Mediów Narodowych wyznaczyła pełnomocnika. "Batalia o media publiczne wchodzi w nowy etap"

W środę (27 grudnia) o godzinie 11 rozpoczęło się posiedzenie Rady Mediów Narodowych. Jak podaje Interia, RMN wyznaczyła pełnomocnika prawnego, który zaprezentuje jej stanowisko przed sądem rejestrowym. Został nim radca prawny Marek Sterniczuk.

Spór o media publiczne. Rada Mediów Narodowych wyznaczyła pełnomocnika prawnego

"Rada nie jest stroną w postępowaniu przed sądem rejestrowym, chce jednak skorzystać z formuły 'przyjaciela sądu' i w ten sposób zaprezentować swoją opinię na temat tego, kto jest legalnie wybranym zarządem TVP i innych spółek medialnych" - czytamy. Jeden z członków Rady stwierdził w rozmowie z portalem, że "batalia o media publiczne wchodzi w nowy etap, sądowy".

PiS złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury

Prawo i Sprawiedliwość w związku ze sporem wokół mediów publicznych złoży w środę wniosek o wotum nieufności wobec szefa resortu kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Politycy ugrupowania zapowiedzieli swoje działania w sprawie ministra w piątek przed świętami. Tego samego dnia Mariusz Błaszczak z PiS przekazał również, że rozpoczyna się interwencja poselska posłów PiS w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W środę 20 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz jako przedstawiciel właściciela-Skarbu Państwa dokonał zmian w radach nadzorczych TVP S.A., PR S.A. i PAP, a te dokonały zmian w zarządach spółek. Ministerstwo poinformowało, że konieczność takiej decyzji spowodowała uchwała Sejmu o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Z decyzjami ministra nie zgadzają się politycy PiS i byle władze mediów publicznych i PAP.

Zdominowana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości Rada Mediów Narodowych oświadczyła we wtorek wieczorem, że nowym prezesem TVP jest Michał Adamczyk, do niedawna twarz "Wiadomości".

Jednocześnie według jednego z dwóch członków RMN niezwiązanych z PiS Rada nie odwołała wcześniej powołanego do pełnienia obowiązków Macieja Łopińskiego. - Skoro pan Łopiński został mianowany dwa dni temu, to nieistniejąca rada nadzorcza powinna go wycofać albo Rada Mediów Narodowych odwołać. Takiej uchwały nie było - powiedział Marek Rutka, członek RMN w Wydarzeniach Polsatu. Związany z PiS Maciej Łopiński został w Wigilię ogłoszony p.o. prezesa przez wcześniej odwołaną przez ministra kultury radę nadzorczą.