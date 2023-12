Wniosek Andrzeja Dudy ws. ustawy okołobudżetowej. Jest ruch Szymona Hołowni

W środę 27 grudnia do Sejmu wpłynął wniosek Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ponowne rozpatrzenie tzw. ustawy okołobudżetowej. Równocześnie prezydent skierował nowy projekt ustawy.

Wniosek Dudy ws. ustawy okołobudżetowej. Jest oświadczenie Hołowni

"Informuję, że oba dokumenty zostały skierowane do wstępnego opiniowania przez służby prawne Sejmu. Po zakończeniu tej procedury najpewniej jeszcze dziś [w środę 27 grudnia - red.] zostaną im nadane numery druków sejmowych. Prezydencki projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji oraz przesłany Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, celem przedstawienia stanowiska rządu" - poinformował w oświadczeniu Szymon Hołownia.

Jak zaznaczył marszałek Sejmu, prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm. Jednocześnie oświadczył, że nie zwoła dodatkowego posiedzenia. "Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne" - przekazał lider Polski 2050. Polityk poinformował, że następne posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 10-11 stycznia 2024 roku.

W Sejmie złożono prezydencki projekt ustawy okołobudżetowej

Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych złożyła w środę w Sejmie prezydencki projekt ustawy okołobudżetowej. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, projekt ustawy "zawiera podwyżki dla nauczycieli, ale nie trzy miliardy złotych na nielegalnie przejętą telewizję publiczną".

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta powiedziała w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że prezydencki projekt ustawy różni się od rządowego tylko dwoma przepisami dotyczącymi finansowania mediów publicznych. Jednocześnie podkreśliła, że prezydent nie jest przeciwnikiem finansowania mediów publicznych ze środków budżetowych. - Pan prezydent podpisywał takie ustawy w poprzednich latach, również w tej formule emisji papierów wartościowych. Natomiast sytuacja w mediach publicznych po próbie siłowego przejęcia niezgodnego z konstytucją sprawia, że według Andrzeja Dudy takie finansowanie jest niemożliwe - mówiła ministerka. Paprocka zapewniła, że po przywróceniu ładu prawnego w mediach publicznych prezydent nie będzie się takiemu finansowaniu sprzeciwiał.

Prezydent w piśmie do marszałka Sejmu, załączonym do projektu stwierdził, że "z uwagi na materię przedkładanego projektu, zwraca się o możliwie najpilniejsze podjęcie prac legislacyjnych i uchwalenia ustawy przez Sejm". Prezydent w tym samym piśmie upoważnił Małgorzatę Paprocką do reprezentowania go w pracach nad projektem. W uzasadnieniu do projektu prezydent stwierdził, że projekt zawiera rozwiązania tożsame z przedstawionymi w rządowej wersji tej ustawy, łącznie z terminem wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2024 roku.

W sobotę prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 rok. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 zwanej ustawą okołobudżetową na 2024 rok zakłada m.in. trzydziestoprocentowe podwyżki dla nauczycieli, środki dla samorządów na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach, dodatkowe 3,2 miliarda złotych na subwencję rozwojową dla samorządów. Przewiduje też narzędzia wsparcia dla uczelni, PKP, górnictwa, mediów publicznych