PiS chce odwołać Bartłomieja Sienkiewicza. Mariusz Błaszczak: Złożymy wniosek

Prawo i Sprawiedliwość chce odwołać ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. W środę 27 grudnia ma wpłynąć wniosek o wotum nieufności. - Klub Prawa i Sprawiedliwości złoży dziś wniosek o wotum nieufności - poinformował Mariusz Błaszczak.

PiS chce odwołać Bartłomieja Sienkiewicza. Błaszczak: Złożymy wniosek o wotum nieufności

Powodem jest "próba siłowego przejęcia mediów publicznych". - Nie zgadzamy się na stosowanie się takich metod - powiedział szef klubu PiS.

- Jeżeli większość rządząca, jeżeli "Koalicja 13 grudnia" chce zmienić porządek prawny, to do tego służy parlament, więc projekt ustawy uchwalony, następnie podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wprowadzanie firmy ochroniarskiej o 3:00 nad ranem, bo to są metody wzięte ze wschodu - stwierdził poseł. - Nie zgadzamy się, żeby takie metody były stosowane w naszym kraju - dodał. Błaszczak mówiąc "koalicja 13 grudnia" miał na myśli "koalicję 15 października" - tak mówi na siebie większość sejmowa (PO, Trzecia Droga, PSL, Lewica). Politycy PiS nazywają w ten sposób koalicję rządzącą nawiązując tym samym do wydarzeń 13 grudnia 1981 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny w Polsce.

Polityk podkreślił, że zarzucają Sienkiewiczowi "odpowiedzialność za straty, jakie ponosi spółka Skarbu Państwa". - Wyłączenie sygnału TVP Info 19 grudnia niewątpliwie spowodowało straty dla tej spółki, to już jest odpowiedzialność karna - powiedział. Błaszczak zaznaczył także, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest zobowiązany, do tego by wniosek złożony przez PiS był przedmiotem obrad na najbliższym lub kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Spór o władze w Telewizji Polskiej trwa już od kilku dni. Przypomnijmy, we wtorek 26 grudnia Rada Mediów Narodowych, w której większość członków posiada PiS, wybrała nowego "prezesa" Telewizji Polskiej. "Został nim Michał Adamczyk, dotychczasowy dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej" - poinformował profil TVP Info na portalu X, którym dalej zarządza "stara ekipa TVP". Decyzja miała zapaść na specjalnym posiedzeniu RMN. Przewodniczący Krzysztof Czabański zwołał zdalne posiedzenia Rady na wtorek 26 grudnia i na wszystkie kolejne dni do 31 grudnia.

- Głosowałem przeciwko tej kandydaturze. To posiedzenie było kuriozalne. Zadałem pytanie przewodniczącemu Krzysztofowi Czabańskiemu, w jakim trybie spotykamy się w dzień świąteczny. Usłyszałem, że to wina "dynamiki wydarzeń". Nie wiedzieliśmy, po co się spotykamy. W ostatniej chwili wprowadzono do porządku obrad wybór neoprezesa TVP - komentował na antenie Polsat News Marek Rutka. - Sytuacja jest kuriozalna, groteskowa i żenująca. Michał Adamczyk jest prezesem-dublerem - skomentował członek Rady Mediów Narodowych.

Jak zauważył, RNM nie odwołała Macieja Łopińskiego, którego uprzednio powołała na prezesa. - Więc mam wrażenie, że przewodniczący Czabański się w tym wszystkim pogubił. Skoro pan Łopiński został mianowany dwa dni temu, to nieistniejąca rada nadzorcza powinna go wycofać albo Rada Mediów Narodowych odwołać. Takiej uchwały nie było - mówił Rutka i zaznaczył, że legalnie wybranym prezesem TVP jest Tomasz Sygut.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz tłumaczył, że uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej o delegowaniu Macieja Łopińskiego na stanowisko prezesa zarządu tej firmy jest bezskuteczna. Jak wyjaśnił w oświadczeniu, uchwała została podjęta przez organ nieistniejący.