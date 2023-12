Jarosław Kaczyński powinien odejść z polityki? Większość Polaków nie ma wątpliwości [SONDAŻ]

Uczestnicy najnowszego badania opinii publicznej wypowiedzieli się na temat politycznej emerytury prezesa Prawa i Sprawiedliwości. "Czy po ostatnich wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, w tym m.in. nazwaniu Donalda Tuska 'niemieckim agentem', zgadza się Pan/i, że prezes PiS powinien oddać stery w partii i przejść na polityczną emeryturę?" - brzmiało pytanie zadane respondentom sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

Jarosław Kaczyński powinien zakończyć karierę? Większość pytanych sądzi, że tak

Zdecydowana większość uczestników badania uważa, że Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę. Takiego zdania jest aż 65,5 proc. respondentów. Ponad połowa wszystkich pytanych wskazała odpowiedź "zdecydowanie się zgadzam". Udzieliło jej łącznie 50,9 proc. uczestników. Odpowiedzi "raczej się zgadzam" udzieliło natomiast kolejne 14,6 proc. badanych.

20,8 proc. uczestników sondażu stwierdziło natomiast, że prezes PiS nie powinien odchodzić z polityki. Odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" udzieliło 14,1 proc. badanych. Kolejne 6,7 proc. respondentów stwierdziło, że "raczej się nie zgadza". 13,7 proc. pytanych nie miało zdania w tym temacie.

Polityczna emerytura prezesa PiS. Zwolennicy koalicji rządzącej są jednogłośni

Zakończenie politycznej działalności przez Jarosława Kaczyńskiego popierają przede wszystkim zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Odpowiedzi twierdzących udzieliło łącznie 92 proc. wyborców obecnej koalicji rządzącej. 81 proc. spośród nich zaznaczyło opcję "zdecydowanie się zgadzam", a pozostałe 11 proc. - "raczej się zgadzam". Pośród zwolenników nowej władzy tylko 2 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam". 6 proc. nie miało zdania.

W grupie wyborców PiS oraz Konfederacji 23 proc. uczestników sondażu było zdania, że Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę. Spośród nich 4 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam", a 19 proc. - "raczej się zgadzam". Z pomysłem tym nie zgodziło się natomiast 57 proc. wyborców prawicy. Wśród nich aż 45 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam", a kolejne 12 proc. - "raczej się nie zgadzam". 20 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Większość respondentów należących do grupy wyborców niezdecydowanych uważa, że prezes PiS powinien zakończyć karierę polityczną. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło w niej łącznie 65 proc. badanych. Wśród nich 49 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie się zgadza", a 16 proc., że "raczej się zgadza". Innego zdania było natomiast 14 proc. uczestników badania. Pośród nich 12 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej się nie zgadzam", a 2 proc. - "zdecydowanie się nie zgadzam". 21 proc. pytanych nie miało opinii w tym temacie.

Sondaż w dniach od 15 do 17 grudnia 2023 roku metodą CAWI na grupie 1000 osób.

Kaczyński nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem". Czy powinien przeprosić?

Pytanie zadane w sondażu United Surveys odnosiło się między innymi do zdarzenia, które miało miejsce podczas posiedzenia Sejmu 11 grudnia. Po wystąpieniu Donalda Tuska, wybranego tego dnia na premiera większością głosów posłów, na mównicę bez trybu wkroczył Jarosław Kaczyński. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - powiedział prezes PiS do Tuska. Wcześniej w przemówieniu premier dedykował wygraną w wyborach swojej rodzinie oraz odniósł się do słów nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego. Sytuację relacjonowaliśmy w poniższym artykule:

Na początku grudnia zdarzeniu temu poświęcony został również sondaż SW Research przeprowadzony dla "Rzeczpospolitej". 51,1 proc. respondentów tego badania stwierdziło, że Kaczyński powinien przeprosić Tuska za nazwanie go "niemieckim agentem". Innego zdania było 24,7 proc. badanych. Wyniki sondażu omawialiśmy szczegółowo w artykule znajdującym się pod poniższym adresem.