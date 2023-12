Podwyżki dla nauczycieli. Andrzej Duda zaprezentował projekt

23 grudnia Andrzej Duda zawetował rządową ustawę okołobudżetową. Prezydent zapewniał wówczas, że zaraz po świętach do Sejmu trafi projekt jego własny projekt tej ustawy.

REKLAMA

"Szefowa Kancelarii Prezydenta: Właśnie składamy w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 mld zł na nielegalnie przejętą telewizję publiczną" - podała w środę (27 grudnia) Polska Agencja Prasowa.

Zobacz wideo Jachira przedstawia: mikołajkowe życzenia rządzących. "Andrzej Duda prosił o smar do nart, bo lepiej, żeby się ślizgał do końca kadencji"

Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową

Swoją decyzję Duda tłumaczył zapisem dotyczącym możliwości przekazania ok. 3 mld zł na media publiczne. "Nie może być na to zgody, wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał w mediach społecznościowych i dodał, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania". "W moim projekcie ustawy wszystkie inne wydatki budżetowe - na czele z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli - zostaną zachowane" - podkreślał wówczas.

Artykuł będzie aktualizowany