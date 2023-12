Członek Rady Mediów Narodowych komentuje nominację Adamczyka. "Jest prezesem-dublerem"

We wtorek 26 grudnia Rada Mediów Narodowych, w której większość członków posiada PiS, wybrała nowego "prezesa" Telewizji Polskiej. "Został nim Michał Adamczyk, dotychczasowy dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej" - poinformował profil TVP Info na portalu X, którym dalej zarządza "stara ekipa TVP". Decyzja miała zapaść na specjalnym posiedzeniu RMN. Przewodniczący Krzysztof Czabański zwołał zdalne posiedzenia Rady na wtorek 26 grudnia i na wszystkie kolejne dni do 31 grudnia. Poinformował o tym w mediach społecznościowych jeden z członków Rady - Marek Rutka.

Rutka o wyborze Adamczyka na prezesa TVP: Sytuacja jest kuriozalna, groteskowa i żenująca

Do sytuacji na antenie Polsat News odniósł się Marek Rutka. - Sytuacja jest kuriozalna, groteskowa i żenująca. Michał Adamczyk jest prezesem-dublerem - mówił członek Rady Mediów Narodowych.

- Głosowałem przeciwko tej kandydaturze. To posiedzenie było kuriozalne. Zadałem pytanie przewodniczącemu Krzysztofowi Czabańskiemu, w jakim trybie spotykamy się w dzień świąteczny. Usłyszałem, że to wina "dynamiki wydarzeń". Nie wiedzieliśmy, po co się spotykamy. W ostatniej chwili wprowadzono do porządku obrad wybór neoprezesa TVP - przekazał Rutka.

Jak zauważył, RNM nie odwołała Macieja Łopińskiego, którego uprzednio powołała na prezesa. - Więc mam wrażenie, że przewodniczący Czabański się w tym wszystkim pogubił. Skoro pan Łopiński został mianowany dwa dni temu, to nieistniejąca rada nadzorcza powinna go wycofać albo Rada Mediów Narodowych odwołać. Takiej uchwały nie było - mówił Rutka i zaznaczył, że legalnie wybranym prezesem TVP jest Tomasz Sygut. - Został na to stanowisko wybrany głosami rady nadzorczej, która jest powołana głosami walnego zgromadzenia. Zmian w tym zakresie dokonał pan minister Bartłomiej Sienkiewicz - mówił członek RMN. I dodał: - Dla mnie w tej kwestii wszystko jest jasne.

Rutka stwierdził także, że Rada Mediów Narodowych powinna zostać zlikwidowana. - Ale póki jakoś funkcjonuje, to powinna robić wszystko, aby deeskalować napięcia wokół Telewizji Polskiej. Trzeba zachowywać się odpowiedzialnie, a nie dolewać benzyny do ognia, czym jest wybór Michała Adamczyka na prezesa-dublera - dodał.

Rutka ujawnił kulisy spotkania Rady Mediów Narodowych. "Adamczyk połączył się z nami zdalnie"

Robert Kwiatkowski, jeden z członków Rady Mediów Narodowych, który głosował przeciwko kandydaturze Michała Adamczyka, w rozmowie z Wirtualną Polską ujawnił kulisy wtorkowego spotkania. - Pytałem Adamczyka, co on chce w ogóle dalej robić z TVP. Najpierw się zastrzegał, że nie wie, czy zostanie wybrany, choć dobrze wiedział, że jest trzech nominatów PiS na 5 członków Rady. Potem powiedział, że będzie słał pisma do prokuratorów i prokuratur, żeby przegonić "uzurpatorów" i przywrócić stan przestrzegania prawa - opowiadał Robert Kwiatkowski.

Drugim członkiem RMN, który zagłosował "przeciw" był Marek Rutka. - Michał Adamczyk połączył się z nami zdalnie. Ja poprosiłem o przesłanie pisemnej zgody na kandydowanie oraz poprosiłem o życiorys zawodowy pana Adamczyka. Oba dokumenty przesłał. Zapytałem, jak chce tę swoją funkcję prezesa wypełniać, jak chce w ogóle wejść do budynku TVP na Woronicza. Powiedział, że "będzie próbował" - relacjonował w rozmowie z Wirtualną Polską.