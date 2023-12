"Rz": Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wybrał swojego pierwszego zastępcę. Ukłon w stronę koalicjanta

"Rzeczpospolita" dotarła do postanowienia Szymona Hołowni ws. upoważnienia wicemarszałków Sejmu do wykonywania niektórych zadań marszałka. Jak podkreśla, wynika z niego, że zagraniczne podróże posłów, przyjmowanie delegacji zagranicznych i podejmowanie decyzji związanych z nieobecnością na posiedzeniach Sejmu i komisji przypadło Piotrowi Zgorzelskiemu. To oznacza, że polityk PSL został pierwszym zastępcą marszałka.

"Rz": Hołownia wybrał swojego pierwszego zastępcę. To koalicjant

Kolejnym po Piotrze Zgorzelskim wicemarszałkiem upoważnionym do zastępowania Szymona Hołowni jest Włodzimierz Czarzasty. Przydzielone mu zostały zadania związane z pomocą socjalną oraz z wnioskami o wydanie paszportu dyplomatycznego. Jak podaje "Rzeczpospolita" następni w hierarchii są:

Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej - sprawy związane z warunkami wykonywania mandatu poselskiego oraz z petycjami,

Monika Wielichowska z KO - realizacja decyzji prezydium Sejmu, nadzór nad działalnością Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej oraz organizowanie spotkań i wydarzeń dotyczących współpracy międzynarodowej),

Krzysztof Bosak z Konfederacji - sprawy związane z interpelacjami i zapytaniami poselskimi oraz z zatrudnieniem asystentów członków komisji sejmowych.

"Rz" podkreśla, że mianowanie Piotra Zgorzelskiego swoim następcą to ukłon Szymona Hołowni w stronę koalicjanta. Dzięki temu Trzecia Droga ma znacznie większe wpływy w Sejmie. Według nieoficjalnych informacji debiutujący marszałek chciał się oprzeć na kimś doświadczonym.

Włodzimierz Czarzasty wyjaśnił, że podziału tego nie dokonywano za plecami innych opcji politycznych. - Wszystko odbyło się na zasadzie konsensusu. Podzieliliśmy się uczciwie robotą i wszyscy są zadowoleni - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

