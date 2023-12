Oświadczenie "nowego prezesa TVP". "Obiecuję, że uczynię wszystko, by ukarać winnych łamania praw"

W nocy z wtorku na środę o godz. 1:00 TVP Info w serwisie X zamieściło oświadczenie Michała Adamczyka, który został wybrany "nowym prezesem" TVP. Mianowała go Rada Mediów Narodowych, w której większość ma Prawo i Sprawiedliwość.

- Przypominam, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zarządy mediów publicznych powołuje Rada Mediów Narodowych. Zgodnie z ustawą jest to jej wyłączna kompetencja. Ten stan potwierdzają wszyscy prawnicy, którzy wypowiadają się z wolą respektowania porządku prawnego - powiedział Michał Adamczyk. - Osoby przedstawiające się w przestrzeni publicznej jako rzekomi prezesi mediów publicznych powołani przez inne niż RMN organy, działają w sposób bezprawny. Wzywam ich do zaniechania działań, które są podszywaniem się pod działania prawowitego zarządu TVP. (...) Te osoby nie mają prawa nikogo zatrudnić ani zwolnić z pracy czy z obowiązku świadczenia pracy. Zasady te dotyczą oczywiście także oddziałów terenowych TVP - stwierdził.

"Nowy prezes" TVP: Tak działali komuniści 42 lata temu podczas stanu wojennego

- Z dużym smutkiem przyjmuję ogromne straty spowodowane przez bezprawne działania polityków powołanego 13 grudnia rządu i sprzyjających mu mediów konkurencyjnych, którzy działając bezprawnie, wyrządzili spółce ogromne, trudne dziś do oszacowania szkody. Nielegalnie wyłączono sygnał TVP Info, zdemolowano ramówki wszystkich anten, pozbawiono miliony widzów dostępu do informacji i publicystyki, podeptano lojalność widzów i ich przyzwyczajenia, posłużono się siłą, złamano wewnętrzne regulaminy spółki, nie uszanowano umów z pracownikami i praw twórców współpracujących z TVP, sięgnięto po działania cenzorskie, usuwając treści zamieszczone na stronach internetowych TVP. Tak działali komuniści 42 lata temu podczas stanu wojennego - podkreślił były prowadzący "Wiadomości".

- Każde bezprawne i szkodliwe dla spółki działanie jest i będzie dokumentowane przez zarząd i skutkuje złożeniem zawiadomienia do prokuratury i innych właściwych organów państwowych. TVP w wolnej Polsce przetrwała wiele kryzysów, ale nikt nigdy nie sięgnął po działania tak brutalne, tak bezprawne i tak niszczące dla spółki i zaufania dla niej widzów i pracowników. Obejmując funkcję prezesa zarządu TVP, obiecuję, że uczynię wszystko, by jak najszybciej przywrócić w spółce ład prawny i korporacyjny, ukarać winnych łamania prawa, wznowić działanie wszystkich anten - zakończył.

Michał Adamczyk pojawił się również we wtorek w oknie siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. - Dołożymy wszelkich starań, żeby "Wiadomości" wróciły o 19:30 - zapowiedział. Jak dodał, od środy ekipy z poprzedniego zespołu TAI będą przygotowywały relacje, które będą publikowane potem na profilach społecznościowych. Przypomnijmy, wciąż mają oni dostęp do konta TVP Info w serwisie X i kanału na YouTubie.

Media publiczne. Awantura o władze Telewizji Polskiej

W poniedziałek Maciej Łopiński w liście poinformował, że został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. "Decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji" - napisał. Tej informacji zaprzeczył mianowany przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza na przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła. W odpowiedzi na list Macieja Łopińskiego Zemła stwierdził, że jedynym aktualnym prezesem TVP jest Tomasz Sygut. "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Zemła.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz w opublikowanym oświadczeniu stwierdził, że uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej o delegowaniu Macieja Łopińskiego na stanowisko prezesa zarządu TVP jest bezskuteczna. Jak wyjaśnił, uchwała została podjęta przez organ nieistniejący. "Jako reprezentujący Skarb Państwa, który posiada 100 procent akcji w kapitale zakładowym spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczam, że w związku z odwołaniem w dniu 19 grudnia 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniem w tym dniu przez zgromadzenie nowej Rady Nadzorczej Spółki, wszelkie czynności odwołanej przez walne zgromadzenie Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa" - napisano w oświadczeniu ministra. W komunikacie podkreślono, że tryb obsadzenia odwołanej w dniu 19 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki przez Radę Mediów Narodowych był wadliwy z konstytucyjnego punktu widzenia, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku. "Ponieważ organ, któremu zgodnie z Konstytucją powinno przysługiwać uprawnienie do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji dokonaną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku, a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana niezgodnie z konstytucją, co wynika z wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili jedynym uprawnionym organem do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, w którym Skarb Państwa reprezentuje minister kultury i dziedzictwa narodowego" - zaznaczono.

Jak poinformował minister Sienkiewicz w przywoływanym oświadczeniu, legalna Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej, powołana 19 grudnia 2023 r., działa w składzie: Piotr Zemła - przewodniczący, Maciej Taborowski - wiceprzewodniczący, Anisa Gnacikowska - sekretarz. Prezesem zarządu spółki powołanym przez Radę Nadzorczą 19 grudnia 2023 roku jest Tomasz Sygut.

Politycy PiS wciąż "okupują" budynki TVP i PAP. "Świąteczna aktywność polityków PiS źle wróży wolności słowa"

Jak informowaliśmy, Towarzystwo Dziennikarskie wydało oświadczenie ws. obecnej sytuacji w mediach publicznych. "To, że TVP nadaje w święta, jest normalne, ale to, że politycy w tym czasie okupują jej siedzibę, niedziałająca Rada Nadzorcza powołuje nowego prezesa, a Rada Mediów Narodowych zwołuje swoje posiedzenie - na pewno normalne nie jest. To pucz przegranej władzy w obronie swojego aparatu propagandy" - głosi oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego.

Jak zauważyło stowarzyszenie, osiem lat temu przejęcie mediów publicznych "nie natrafiło na podobny opór". "Nikt nie zamykał się w gabinetach, wejść do TVP, PR i PAP nie strzegli posłowie PO. Mimo to zwolnienia i rezygnacje z pracy w mediach publicznych dotknęły ponad 235 osób" - zauważa Towarzystwo Dziennikarskie, dodając, że to, że nowy minister kultury "zastosował niestandardowe rozwiązanie prawne dla przejęcia mediów publicznych, nie jest powodem do radości".

"Świąteczna aktywność polityków PiS i RMN źle wróży wolności słowa. Pucz jej fałszywych obrońców nie może być tolerowany bez końca. 15 października obywatele zdecydowali, że chcą odzyskać media publiczne - pluralistyczne, bezstronne, wyważone i niezależne, tak jak stanowi prawo" - czytamy.

