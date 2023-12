Anna Paluch była posłanką z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przez pięć kadencji. W październikowych wyborach parlamentarnych nie uzyskała jednak wystarczającej liczby głosów, aby wejść do Sejmu. Tymczasem Onet poinformował we wtorek, że była polityczka objęła nowe stanowisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Posłowie PiS zagłuszyli Giertycha i wymusili przerwanie obrad. Hołownia bezradny

Anna Paluch z nową posadą. "Nie będę wchodził w szczegóły"

Była posłanka PiS Anna Paluch została członkiem zarządu spółki Małopolskie Dworce Autobusowe - przekazał portal. Wspomniane przedsiębiorstwo zarządza dworcami autobusowymi w Nowym Sączu oraz Krakowie, a należy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

O zatrudnieniu byłej polityczki PiS zdecydował wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. Onet doniósł, że potwierdził on doniesienia o nowej posadzie Paluch. - Mogę potwierdzić, że pani Anna Paluch została zatrudniona w zarządzie tej spółki. Nie będę wchodził w szczegóły na temat tego, dlaczego zdecydowaliśmy się na taką zmianę. Nasz urząd bardzo dba o rozwój komunikacji samorządowej w Małopolsce. Zarówno tej autobusowej, jak i kolejowej - przekazał w rozmowie z Onetem i dodał, że jego zdaniem "ta zmiana pomoże w realizacji celów", jakie stawia sobie przedsiębiorstwo.

"Polityk PiS nie wyjaśnił jednak, na jakiej podstawie zatrudnił byłą posłankę ani ile będzie ona zarabiać" - opisuje portal. Wiadomo natomiast, że inny wiceprezes Małopolskich Dworców Autobusowych zarobił w ubiegłym roku ponad 263 tysiące złotych. Właścicielem przedsiębiorstwa jest samorząd wojewódzki.

Posłanka PiS wynajmuje mieszkanie komunalne: Muszę gdzieś mieszkać

O Annie Paluch było głośno za sprawą mieszkania, które wynajmuje. Jak pisaliśmy w czerwcu, Onet doniósł, że była posłanka od 2007 roku wynajmuje mieszkanie komunalne, w dodatku za prawie tę samą kwotę. Jej opłaty wzrosły w ciągu 16 lat jedynie o 19 złotych - Paluch za lokal o powierzchni 38,3 mkw. płaci jedynie 116,43 zł miesięcznie.

Mieszkanie komunalne zlokalizowane w centrum Krościenka nad Dunajcem zostało przydzielone byłej posłance w latach 90. Przez lata jednak jej zarobki znacznie wzrosły, przekraczając tym samym dochód kwalifikujący najemcę do otrzymania lokalu komunalnego. Według oświadczenia majątkowego za 2022 rok dochód Anny Paluch to 304 tys. zł brutto, czyli ponad 25 tys. zł miesięcznie. Tymczasem, by móc otrzymać mieszkanie komunalne, trzeba mieć stosunkowo niskie dochody (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest 220 proc. najniższej emerytury, czyli 3494 zł brutto). Przepisy te dotyczą jednak wyłącznie osoby, która stara się o przydział lokum komunalnego i nie dotyczą tych, którzy już je dostali.

- Ponieważ było wolne mieszkanie komunalne, ja byłam pierwsza w kolejce do lokalu, więc zgodnie z przepisami ten lokal zasiedliłam. Zdecydowałam się, żeby budować własny dom, no ale trzeba było kupić działkę. Moi rodzice przyjechali do Krościenka i nie miałam własnych działek. Musiałam ją kupić, przygotować budowę i zacząć - tłumaczyła Paluch.

Portal podhale24.pl zapytało swoją rozmówczynię we wrześniu, czy nie uważa, że wynajem mieszkania komunalnego za 116 zł "nie jest OK" i że może powinna z niego zrezygnować. - Ale ja gdzieś muszę mieszkać - zaznaczyła Paluch i poinformowała, że buduje dom. - Dom jest w trakcie budowy. Stan surowy zamknięty. Jak go skończę, to się do niego przeniosę, odetchnę, bo jest mi ciasno i niewygodnie. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie siedzi w ciemnej klitce o powierzchni 38 metrów kwadratowych jak ma do dyspozycji dom - stwierdziła.