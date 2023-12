"Prezes cieni" w TVP. "PiS będzie mówić, że to jedyny prawdziwy zarząd"

- Ustawa mówi, że rada nadzorcza mediów publicznych liczy trzy osoby. A zatem, jeżeli jedna z nich jest oddelegowana do pełnienia funkcji zarządu, to nie ma rady nadzorczej, bo rada nie może liczyć dwóch osób - powiedział prof. UW Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rozmowie z wp.pl. - Ja to bardziej traktuję jako próbę stworzenia zamętu komunikacyjnego oraz podtrzymania zainteresowania opinii publicznej. Moim zdaniem to działanie okaże się nieskuteczne - dodał.

Chaos w TVP. "Próba tworzenia nowego mitu założycielskiego pod działalność opozycyjną"

Członek KRRiT wskazał, że poprzednia władza nie występowała w obronie wolności słowa. - Przebieranie się przez PiS w szaty obrońców wolności i niezależności mediów jest żałosne - skomentował prof. Tadeusz Kowalski. W jego ocenie "to jest próba tworzenia nowego mitu założycielskiego pod działalność opozycyjną".

W podobnym tonie wypowiedział się prof. Jacek Wasilewski. - Wcześniej był to mit smoleński, czy Polska, która wstaje z kolan w Europie. Teraz głównie będzie to obrona "prawdziwej polskości". Ale żeby tak było, trzeba stworzyć odpowiednią pozycję ofiary. Poza tym nie po to betonuje się media, żeby teraz je łagodnie oddawać - mówił w rozmowie z wp.pl.

Prof. Wasilewski ocenia, że PiS chce wywołać wśród swojego elektoratu oburzenie i brak zaufania do nowej władzy. - Po to jest mówienie o zamachu na media, powtarzanie słowa "silni ludzie", którzy tam wkraczają, żeby cała wymiana aparatu zarządzającego zarówno w mediach, jak i wkrótce w spółkach Skarbu Państwa, była mocno naznaczona brakiem zaufania do legalizmu tych procesów - stwierdził.

Maciej Łopiński, jak zauważył prof. Wasilewski, jest znany z wcześniejszych, dosyć radykalnych poglądów. - To on, nazwijmy go "prezesem cieniem", ma mówić silnym głosem. Ja bym to porównał do zjawiska na wzór zarządu "na uchodźstwie". Zarządu, o którym PiS będzie mówił, że jest jedynym prawdziwym zarządem - wskazał.

Zamieszanie w TVP. Stara ekipa powołała nowego prezesa

Po powołaniu przez "starą ekipę" nowego prezesa, nowy szef Rady Nadzorczej zdementował te informacje. "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu. Jedynym, aktualnym prezesem TVP S.A. jest Pan Redaktor Tomasz Sygut" - napisał Piotr Zemła w serwisie X.

O tym, że Mateusz Matyszkowicz, prezes TVP odwołany przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, zrezygnował z tego stanowiska poinformował w poniedziałek Jacek Gądek z Gazeta.pl. Tymczasem odwołana przez ministra Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej delegowała Macieja Łopińskiego na pełniącego obowiązki prezesa TVP. Łopiński był już p.o. prezesa TVP przez kilka miesięcy, między jedną a drugą kadencją Jacka Kurskiego. Był też przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP S.A, ministrem w kancelariach Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy oraz posłem VII kadencji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło w ubiegłym tygodniu, że szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Jak podkreślono, minister zrobił to "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc., akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Sienkiewicz powołał jednocześnie nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.