Politycy z gniewnymi minami składają życzenia "radości". "Entuzjazm tryska z pana twarzy"

Ryszard Terlecki wraz z partyjnymi kolegami złożył swoim obserwatorom życzenia świąteczne wprost z siedziby Polskiej Agencji Prasowej. Jednak to, co głównie zwróciło uwagę komentujących, to dysonans między życzeniami radości a gniewnymi minami polityków.

4 twitter.com/RyszardTerlecki Otwórz galerię Na Gazeta.pl