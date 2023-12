Pilne spotkanie Rady Mediów Narodowych jeszcze w święta. Chcą się widywać codziennie

Trwa konflikt o władzę w Telewizji Polskiej. Z informacji Onetu wynika, że członkowie Rady Mediów Narodowych, w której Prawo i Sprawiedliwość ma większość (w jej skład wchodzą Joanna Lichocka, Krzysztof Czabański i Piotr Babinetz, a także Robert Kwiatkowski i Marek Rutka), mają obradować na zdalnych posiedzeniach. Pierwsze z nich odbędzie się już najbliższy wtorek - 26 grudnia. Spotkania planowane są codziennie aż do końca tego roku.

Łopiński oddelegowany na "nowego prezesa" TVP

W dzisiejszym specjalnym liście Maciej Łopiński twierdzi, że został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Tej informacji zaprzecza mianowany przez ministra kultury na przewodniczącego rady nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła. W środę z funkcji prezesa TVP minister kultury odwołał Mateusza Matyszkowicza.

Maciej Łopiński przewodniczył odwołanej przez szefa resortu kultury radzie nadzorczej Telewizji Polskiej. W opublikowanym liście utrzymuje, że został przez nią delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. "Decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji" - napisał.

W odpowiedzi na list Macieja Łopińskiego przewodniczący rady nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła stwierdził, że jedynym aktualnym prezesem TVP jest Tomasz Sygut. "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Zemła.

Wkracza Sienkiewicz

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz oświadczył, że uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej o delegowaniu Macieja Łopińskiego na stanowisko prezesa zarządu tej firmy jest bezskuteczna. Jak wyjaśnił w oświadczeniu opublikowanym na koncie ministerstwa na portalu X, uchwała "została podjęta przez organ nieistniejący".

"Jako reprezentujący Skarb Państwa, który posiada 100 procent akcji w kapitale zakładowym spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczam, że w związku z odwołaniem w dniu 19 grudnia 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniem w tym dniu przez zgromadzenie nowej Rady Nadzorczej Spółki, wszelkie czynności odwołanej przez walne zgromadzenie Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa" - czytamy w oświadczeniu ministra.

W komunikacie podkreślono, że tryb obsadzenia odwołanej w dniu 19 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki przez Radę Mediów Narodowych był wadliwy z konstytucyjnego punktu widzenia, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku. "Ponieważ organ, któremu zgodnie z Konstytucją powinno przysługiwać uprawnienie do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji dokonaną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku, a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana niezgodnie z konstytucją, co wynika z wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili jedynym uprawnionym organem do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, w którym Skarb Państwa reprezentuje minister kultury i dziedzictwa narodowego" - napisano w oświadczeniu.

Sienkiewicz: Przywrócenie konstytucyjnej roli KRRiT

Jak poinformował Bartłomiej Sienkiewicz w przywoływanym wpisie, legalna rada nadzorcza Telewizji Polskiej, powołana 19 grudnia 2023 roku, działa w składzie: Piotr Zemła - przewodniczący, Maciej Taborowski - wiceprzewodniczący, Anisa Gnacikowska - Sekretarz. Prezesem zarządu spółki powołanym przez Radę Nadzorczą 19 grudnia 2023 roku jest Tomasz Sygut.

Jednocześnie minister kultury zapewnił, że wkrótce zapoczątkuje proces legislacyjny, który będzie miał na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o "ustawowe przywrócenie konstytucyjnej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie powoływania i odwoływania organów spółek medialnych oraz stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji" - jak napisano w oświadczeniu.

Rada Mediów Narodowych. Czym jest?

Rada została utworzona głosami PiS w 2016 roku, jest organem powołującym oraz odwołujący zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Dodatkowo pełni funkcję doradczą w zarządzaniu mediami publicznymi. Jej przewodniczącym jest Krzysztof Czabański. Pozostali członkowie to: Piotr Babinetz (PiS), Joanna Lichocka (PiS), oraz Robert Kwiatkowski (Lewica Demokratyczna) i Marek Rutka (Nowa Lewica).