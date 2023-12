PiS zachwycone wetem Dudy. "Wynosi spór na nowy poziom". Partia ma jednak spore zmartwienie

Prezydent Andrzej Duda poinformował w sobotę, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 roku. Jednocześnie zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt tej ustawy. Wezwał też marszałków Sejmu i Senatu do zwołania obrad obu izb, by zdążyły rozpatrzyć jego projekt jeszcze w tym roku. Oprócz 30 proc. podwyżek dla nauczycieli w ustawie znalazły się także trzy mld na media publiczne. "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał prezydent na platformie X.

PiS zachwycone wetem Dudy

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie kryją radości z ruchu Andrzeja Dudy. Wygląda bowiem na to, że apele Jarosława Kaczyńskiego, by prezydent włączył się do walki o TVP, przyniosły oczekiwany skutek. - Wierzymy, że pewnego dnia, a może nawet pewnej godziny, prezydent, który w tej chwili nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie. Mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła - mówił kilka dni temu prezes PiS.

"Panie Prezydencie Andrzeju Dudo - dziękuję za decyzję zgodną z duchem prawa i dobrych, demokratycznych obyczajów. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości poprą projekt ustawy okołobudżetowej autorstwa Prezydenta. TAK dla podwyżek dla nauczycieli!" - pisał już po zawetowaniu ustawy na platformie X Mateusz Morawiecki.

"Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi 'kominówkę', czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji. Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym" - napisał w komentarzu do prezydenckiego weta premier Donald Tusk.

- Nie spodziewaliśmy się - tak prezydenckie weto skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem zaangażowanie prezydenta wynosi spór na nowy poziom. - To już naprawdę zrobiło się bardzo poważne. Ta "wojna" można trwać bardzo, bardzo długo - mówi - dodaje.

Partia Kaczyńskiego nie może pogodzić się z utratą władzy. I ma jeden problem

Zdaniem analityków wszystkie ruchy PiS świadczą wyłącznie o tym, że partia nie może pogodzić się z utratą władzy i wpływu na media publiczne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają przy tym jedno poważne zmartwienie. Mają się bowiem obawiać, że na organizowanej przez partię demonstracji "w obronie TVP" nie pojawi się zbyt wielu ludzi. Politycy PiS mają się ostro wziąć do pracy i zmobilizować działaczy z terenu i ich rodziny, by jak najwięcej z nich przyjechało do Warszawy na zapowiedzianą przez partię Kaczyńskiego demonstrację 11 stycznia przed Sejmem - podaje WP.