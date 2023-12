Ujawniamy pismo ws. rezygnacji Matyszkowicza z fotela prezesa TVP. Konfrontacja wchodzi w kolejny etap

Wedle rządu Donalda Tuska prezesem TVP i tak jest już Tomasz Sygut, a Rada Nadzorcza TVP jest nowa i pod wodzą Piotra Zemły.

Wedle obozu PiS p.o. prezesa TVP jest Maciej Łopiński (współpracownik prezesa PiS, a także prezydenta Andrzeja Dudy i nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego), a Rada Nadzorcza wcale nie została przez ministra odwołana.

Piotr Zemła, szef RN TVP powołanej przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza już zareagował na komunikat Łopińskiego, wedle którego Łopiński jest p.o. prezesa TVP: "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu. Jedynym, aktualnym prezesem TVP S.A. jest Pan Redaktor Tomasz Sygut" - napisał Zemła.

Gazeta.pl publikuje cały komunikat Łopińskiego:

"Telewizja Polska i jej dziennikarze w ciągu ostatnich tygodni byli przedmiotem licznych ataków. 20 grudnia br. doszło do próby nielegalnego przejęcia władzy w Spółce. Odebrano Widzom ich Telewizję, przejęto kontrolę nad kilkoma jednostkami organizacyjnymi TVP, łamiąc prawo" - pisze m.in. w piśmie Łopiński.

"Atak na TVP nosi wszelkie znamiona skoordynowanej operacji, mającej na celu nielegalne przejęcie mediów publicznych w Polsce" - dodał.

Łopiński oświadczył też, że "wszelkie działania uzurpatorskiej władzy przeciwko kilkuset pracownikom i współpracownikom TVP, w tym zwolnienia z pracy, pozbawienie dostępu do stanowisk pracy, straszenie oraz sankcje dyscyplinarne, są nielegalne".

"Nowy" prezes dodał także, że "osoby zaangażowane w ten proceder poniosą przewidziane prawem konsekwencje". "Informuję przy tym, że struktura Spółki jest taka jak w dniu 19 grudnia br. dotyczy to zarówno stanu zatrudnienia pracowników i współpracowników, jak i obsady stanowisk menadżerskich" - czytamy.

Na koniec Łopiński podziękował wszystkim, "którzy stanęli w Ich obronie". "Jestem pewny, że zwycięży siła argumentów i prawa, a nie argument siły" - podsumował "nowy" prezes TVP.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Mateusz Matyszkowicz chciał się wycofać z batalii prowadzonej przez obóz PiS o kontrolę nad TVP. Wedle naszych informacji motywowane to było głównie względami osobistymi. Matyszkowicz miał w wąskich gronach mówić parlamentarzystom PiS, że nie chce być ścigany przez nową władzę i nie może pójść siedzieć, bo to by było bardzo trudne ze względów rodzinnych.

Z naszych informacji wynika, że w ostatnich dniach w obozie PiS szukano rozwiązania, jak de facto pozbyć się Matyszkowicza z tej batalii o TVP - jest on bowiem uznawany wręcz za zdrajcę, który nie chciał stanąć na barykadzie i był gotów poddać się decyzjom rządu Donalda Tuska. W PiS nie chciano słyszeć o odpuszczeniu walki o TVP.

Za wymianą Matyszkowicza opowiadał się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na kogo by chciał zmienić Matyszkowicza? - Kaczyński chce mieć w TVP fightera - odpowiadała nam zorientowana osoba.

Jak informowaliśmy, w PiS rozważano różne kandydatury do zastąpienia Matyszkowicza. Mowa wówczas była o trzech osobach z kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (odwołanych przez prezesa TVP powołanego przez Sienkiewicza): to Michał Adamczyk, Samuel Pereira i Marcin Tulicki. Jako o potencjalnym kandydacie do zastąpienia Matyszkowicza mówiono w obozie PiS także o byłym szefie TAI Jarosławie Olechowskim. Pierwsza trójka jednak odpadała z uwagi na to, że w kierowanej przez nich TAI doszło do dużego buntu i część pracowników przeszła na stronę władz TVP wskazanych przez rząd PO - to uznano za dowód na to, że nie mają posłuchu w TVP. Z kolei Olechowskiego, jako człowiek bardzo bliski Jackowi Kurskiemu (byłemu prezesowi TVP) miał wrogów w obozie PiS, w tym premiera Mateusza Morawieckiego.

Zmiany władz w TVP, Polskim Radiu i PAP

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Jak podkreślono, minister zrobił to "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc., akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Sienkiewicz powołał jednocześnie nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego, oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.