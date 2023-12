Szarpanina w siedzibie PAP. Jest zawiadomienie na Antoniego Macierewicza

W niedzielę poseł PiS Antoni Macierewicz fizycznie zablokował wejście do budynku PAP jednemu z pracowników działu informatyki i telekomunikacji. O sytuacji powiadomiono policję, władze spółki złożyły też formalne doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. - Doszło do sytuacji, która - w naszej ocenie - była nie tylko przekroczeniem wszelkich ram tego, co osoby przebywające w budynku PAP nazywają "interwencją poselską", ale także złamaniem prawa i zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz ciągłości pracy Agencji - powiedział Marek Błoński, powołany na stanowisko prezesa PAP. Jak dodał: - O tym niedopuszczalnym incydencie powiadomiliśmy policję, złożymy także formalne doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na zmuszeniu pracownika PAP do określonego zachowania.

Błoński podkreślił, że uniemożliwianie pracownikom wykonywania swoich obowiązków nie ma nic wspólnego z "interwencją poselską" i jest działaniem bezprawnym. Zapewnił też, że "dzięki współpracy z policją, udało się zapewnić, choć z opóźnieniem, prawidłową obsadę dyżuru w biurze informatyki i telekomunikacji".

Polityk PiS-u stwierdził z kolei, że razem z europosłanką Anną Fotygą zostali poproszeni przez polityczkę Annę Gembicką, aby zejść na dół na recepcję PAP, bo - jak mówił - "poinformowała ona, że przychodzą jacyś nowi funkcjonariusze". Dalej relacjonował: - Zeszliśmy na dół, okazało się, że wchodzi jakiś przedstawiciel, jak twierdzono tutejszego biura, i bardzo agresywnie, bardzo dynamicznie starał się wejść do tych drzwi - cytuje portal wp.pl. - Poprosiłem go o przekazanie swojego nazwiska, bo chciałem przekazać je panu Wojciechowi Surmaczowi, kto wchodzi, kto przedstawia się jako tutejszy pracownik - dodał.

Zawiadomienie do prokuratury złożył również Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich. Dotyczy ono podejrzenia popełnienia przestępstwa art. 231 kk, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Przepychanka z Antonim Macierewiczem w siedzibie PAP

W niedzielę rano poseł PiS-u Antoni Macierewicz pojawił się w budynku Polskiej Agencji Prasowej. Twierdził, że przeprowadza interwencję poselską i kazała pracownikom agencji legitymować się przed nim. Prawnicy zastrzegają, że poseł nie miał takiego prawa. - To, co robią posłowie prawicy w pomieszczeniach TVP i PAP, wykracza poza kompetencje ustawowe i jest przekroczeniem przez nich uprawnień. Daje to podstawy do wszczęcia wobec nich postępowań z art. 231.1 Kodeksu karnego - tłumaczyła dla OKO.press doktorka nauk prawnych, adwokatka Magdalena Matusiak-Frącczak.

Na opublikowanym w sieci nagraniu z PAP widać, jak mężczyzna, podający się za pracownika agencji, próbuje wejść do budynku. Dostęp do drzwi blokuje mu Antoni Macierewicz, który rozłożył ręce i nie pozwolił zrobić następnego kroku. Nakazał też, aby okazano mu dokumenty. Mężczyzna pokazał je tylko ochroniarzom, którzy potwierdzili jego tożsamość. Kiedy podjął kolejną próbę wejścia do budynku, poseł PiS znów zablokował mu drogę i dalej nalegał, aby jemu również pokazał dokumenty. Oświadczył, że ochroniarz "nie jest przedstawicielem władzy, która tutaj decyduje". Doszło do szarpaniny. - Niech się pan nie waży, bo narusza pan immunitet - słychać w tle głos Anny Fotygi. Pracownik agencji oddalił się, aby wezwać pomoc.

Zmiana władz w TVP, Polskim Radiu i PAP

W środę resort kultury przekazał, że Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Jak podkreślono, minister zrobił to "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Sienkiewicz powołał jednocześnie nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej.

"Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego, oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

