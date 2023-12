Święta czynią cuda. Mastalerek i Zgorzelski skakali sobie do gardeł. Na koniec wymienili uściski

- Koalicja Obywatelska obiecywała zemstę, ale Trzecia Droga poszła tą drogą po tym, jak obiecywała, że nie chcą ani PiS-u, ani Platformy, jak mówiła, że "my będziemy Trzecią Drogą" (...). Widzimy właśnie Trzecia Drogę: silnych panów, którzy wchodzą do budynków publicznych - stwierdził w niedzielę w "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. - Na następny program przyniosę znaczki PO i KO i przekażę panu marszałkowi Zgorzelskiemu. Partia matka Trzeciej Drogi to Platforma Obywatelska - dodał.

- A ja panu kupię kaftan bezpieczeństwa - zareagował Piotr Zgorzelski. Do napięć między politykami doszło także później, kiedy przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP stwierdził: "w kampanii wyborczej Platforma Obywatelska mówiła: "będziemy się mścili, będziemy wsadzali do więzienia". - Wy naprawdę dotrzymujecie słowa. Ja się temu nie dziwię, ja dziwię się tylko Trzeciej Drodze - podkreślał Mastalerek.

Marcin Mastalerek i Piotr Zgorzelski wymienili uściski w studiu Polsat News

- Czy ja mam powtórzyć, jaki prezent świąteczny dla pana Mastalerka mam? Kaftan bezpieczeństwa, bo nie potrafi pan wytrzymać tego, żebym zakończył swoją wypowiedź. Żadnej wypowiedzi nie skończyłem bez wcinania się pana ministra Mastalerka - mówił potem wicemarszałek Piotr Zgorzelski.

- Takiego chamstwa w Wigilię, żeby mówić o kaftanie bezpieczeństwa i wykorzystywać taki temat jak osoby chore, to ja się po panu w Wigilię nie spodziewałem. Jest pan wyjątkowo cynicznym i obłudnym człowiekiem - ocenił Marcin Mastalerek. Dodał, że wicemarszałek Sejmu "jest naprawdę obrzydliwy w Wigilię".

Na zakończenie programu prowadzący Bogdan Rymanowski zaproponował, by obaj politycy podali sobie ręce na zgodę. Mastalerek i Zgorzelski nie tylko przystali na tę propozycję, lecz także wymienili uściski. Jednocześnie złożyli sobie świąteczne życzenia i obaj zapewnili, że nie żywią do siebie pretensji za słowa, które padły w trakcie dyskusji.