Weto Dudy "uzdrowi sytuację prawną w TVP"? Prawniczka o możliwym scenariuszu

Prezydent Andrzej Duda poinformował w sobotę, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 rok. Jednocześnie zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt tej ustawy. Andrzej Duda motywuje swoją decyzję tym, że w ustawie znajdują się środki na media publiczne. "Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Andrzej Duda Dodał, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania". "W moim projekcie ustawy wszystkie inne wydatki budżetowe - na czele z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli - zostaną zachowane" - podkreślił.

Ustawa okołobudżetowa zakłada m.in. trzydziestoprocentowe podwyżki dla nauczycieli, środki dla samorządów na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach, dodatkowe 3,2 miliarda złotych na subwencję rozwojową dla samorządów. W ustawie zapisano również m.in., że w 2024 r. rząd może przekazać (może, ale nie musi) mediom publicznym na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 1,9 mld zł w ramach rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. Do tego dochodzi mld zł, który rząd może przekazać medialnym spółkom na podwyższenie kapitału zakładowego.

Minister finansów Andrzej Domański podkreślał w tym tygodniu w Sejmie, że "pieniądze na TVP są wstrzymane". W piątek szef rządu Donald Tusk przekazał natomiast, że środki z TVP zostaną przeniesione na onkologię dziecięcą i tą sprawą Rada Ministrów ma zająć się na posiedzeniu w najbliższą środę.

"Weto może być krokiem do uzdrowienia sytuacji prawnej w TVP"

Do sprawy odniosła się na portalu X dr hab. Katarzyna Bilewska, prawniczka z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak oceniła, "weto prezydenta Andrzeja Dudy to może być krok do uzdrowienia sytuacji prawnej w TVP".

"Telewizja Polska S.A. nie ma co prawda zdolności upadłościowej, ale ma zdolność restrukturyzacyjną. Brak trzech mld zł w budżecie spółki oznacza niewypłacalność lub co najmniej zagrożenie niewypłacalnością. Jest to podstawa do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, a jego ramach wniosku o wyznaczenie zarządcy w postępowaniu sanacyjnym" - napisała ekspertka.

Jak zaznaczyła Katarzyna Bilewska, "gdyby doszło do ustanowienia przez sąd restrukturyzacyjny zarządcy, zarząd TVP przestaje działać, bo spółką zarządza zarządca". "Mandat zarządcy wynika z orzeczenia sądu i nie ma na niego wpływu spór o kontrolę nad TVP" - podkreśliła.

"Sanację można prowadzić, jeżeli dłużnik zaspokaja bieżące koszty powstałe po otwarciu postępowania. Bez pieniędzy z budżetu pieniędzy zapewne zabraknie w pierwszych miesiącach restrukturyzacji i postępowanie trzeba będzie umorzyć. Rozwiązanie wyłącznie na chwilę" - skomentował na portalu X doradca restrukturyzacyjny Wojciech Młocek.

Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym sąd powołuje na zarządcę osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Przy decyzji o wskazaniu konkretnego zarządcy brana jest pod uwagę liczba spraw, którymi obecnie się zajmuje, a także "doświadczenie i dodatkowego kwalifikacje". Dłużnik (w tym wypadku byłaby to TVP) za zgodą części wierzycieli mógłby wskazać sądowi konkretnego kandydata na zarządcę, ale sąd może tej propozycji nie uwzględnić.