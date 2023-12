Wycofano zewnętrzną ochronę w PAP. "Przez posłów PiS nie mogą skorzystać z toalety"

- Papowska ochrona wewnętrzna pracuje pod olbrzymią presją sytuacji oraz posłów znajdujących się w siedzibie agencji. Mimo to mamy nadzieję, że uda się w tej formule odpowiednio zabezpieczyć pracowników oraz majątek firmy - przekazał nowy prezes Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński, cytowany przez wnp.pl. Pracownicy zewnętrznej firmy ochroniarskiej zostali wycofani w niedzielę, a do siedziby PAP zostali wprowadzeni dzień wcześniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Przepychany Morawiecki dostał się do siedziby TVP. "Jestem tu, by bronić praworządności"

Prezes PAP: Z uwagi na blokadę posłów PiS nie mogą skorzystać z toalety

Wyjaśnił również, że z powodu trwającej od środy "interwencji poselskiej" polityków PiS ochroniarze nie mogą nawet pójść do toalety. - Panowie z firmy ochroniarskiej, z uwagi na blokadę posłów PiS, nie mogą skorzystać z toalety, nie mówiąc o wykonywaniu obowiązków, np. zapewnieniu dostępu do budynku pełniącym dyżury pracownikom PAP. Jest oczywiste, że działania części posłów nie są interwencją poselską, a regularną okupacją budynku - ocenił prezes Błoński.

Były premier Mateusz Morawiecki uznał za sukces odwołanie zewnętrznej ochrony. "Ważny krok w sporze o legalność działań w PAP. Nielegalnie przebywająca w siedzibie PAP agencja ochroniarska zatrudniona przez osobę podającą się za prezesa opuściła budynek Agencji. Walczymy o poszanowanie prawa i pluralizm w mediach" - napisał Morawiecki w mediach społecznościowych.

Awantura w siedzibie PAP. "Kim panowie są? Na jakiej podstawie tutaj jesteście?"

W związku z trwającą nieprzerwanie od środy "interwencją" grupy posłów PiS prezes PAP zatrudnił do ochrony siedziby Agencji zewnętrzne firmy ochroniarskie. Ich pracownicy przyjechali do gmachu przy ulicy Brackiej w centrum Warszawy w sobotę około godz. 3 nad ranem. W budynku było wówczas kilku polityków PiS-u, którzy nie pozwolili ochroniarzom przejść do wind i schodów, aby przedostali się na wyższe piętra.

Poseł Marcin Przydacz dopytywał: "Kim panowie są? Na jakiej podstawie tutaj jesteście?". Łukasz Schreiber z kolei zamieścił na platformie X nagranie, w którym działacze partii Kaczyńskiego dopytują prezesa PAP Marka Błońskiego, czy ochroniarze są nowymi dziennikarzami PAP i o czym będą pisać.

Politycy zamieścili kilka nagrań, na których dopytują też ochroniarzy o to, jak się nazywają, kim są, w jakim celu tam są i twierdzą, że "nikt się nie chce przestawić i zachowują się agresywnie". Ochroniarze stoją i nie odzywają się.