Kaczyński przyjechał na kontrolę do siedziby TVP Info. Ocenia "skalę łamania prawa"

Zdymisjonowane władze TVP Info wciąż mają wyłączny dostęp do konta stacji w portalu X i tą drogą komunikują się ze światem. To tam pojawiły się informacje o tym, że w siedzibie TVP Info i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na placu Powstańców Warszawy pojawili się ochroniarze albo - jak twierdzą byli pracownicy stacji - "smutni panowie". "To ci sami, którzy przyszli w PAP. Firma ochroniarska, która ochraniała marsz Tuska w czerwcu" - napisano.

Zdaniem serwisu wPolityce ochroniarze zamknęli jedno z wejść do budynku i przestali wpuszczać "niektórych pracowników TVP".

Kaczyński przybył kontrolować skalę łamania prawa

Jakiś czas później podano, że pojawiło się "wsparcie dla dziennikarzy Telewizji Polskiej w osobie Jarosława Kaczyńskiego". "Nie poddajemy się i działamy, żeby przywrócić media publiczne Polakom" - czytamy.

Zobacz wideo Morawiecki: Mamy do czynienia z pogwałceniem podstawowych zasad prawa

W rozmowie z wPolityce Kaczyński poinformował, że przyjechał "ocenić skalę łamania prawa poprzez nadużywania kodeksu spółek handlowych, którego przepisy odnoszące się do zmian władz spółek nie odnoszą się do telewizji i radiofonii publicznej, bowiem są jasno określone w odpowiednich ustawach".

- Dotychczasowe wyniki kontroli wskazują na to, że mamy do czynienia z ostrym łamaniem prawa. Mamy do czynienia zarówno z deliktami konstytucyjnymi, jak i deliktami karnym - przekonywał Kaczyński.

Szarpanina z udziałem Antoniego Macierewicza

Nieco wcześniej doszło do szarpaniny w Polskiej Agencji Prasowej. Mężczyzna przestawiający się jako pracownik PAP próbował dostać się do budynku. Drogę zablokował mu jednak Antoni Macierewicz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie chciał go przepuścić przez drzwi. - Ale proszę mi pokazać dokumenty. Jestem posłem, który tutaj sprawdza, co się dzieje - mówił Macierewicz.