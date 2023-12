Ryszard Czarnecki zdradził kulisy przygotowań do świąt podczas rozmowy z "Faktem". Przyznał, że tym, co sprawia mu największą radość pod choinką, są książki. Podobnie jak prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. - Jarosław Kaczyński jest akurat jednym z tych chyba nie najliczniejszych polityków, którzy wręcz "pożerają" książki. Bardzo dużo czyta. Lubi je otrzymywać i nie odkłada ich na półkę. Tak zawsze było - powiedział Ryszard Czarnecki.

Polityk PiS-u zdradził też, co sam sprezentował Kaczyńskiemu. - Dałem mu właśnie książkę. Natomiast pamiętam, że kiedyś przywiozłem mu taką bardzo ładną rzeźbioną, drewnianą kaczkę z Korei Południowej. Dałem mu ją, wiedząc, że prezes ma poczucie humoru. I rzeczywiście, okazało się, że przyjął ten prezent z dużym uśmiechem. Przez długi czas taka kaczka "siedziała" w jego gabinecie - przypomniał Ryszard Czarnecki.

Jarosław Kaczyński życzy, aby święta Bożego Narodzenia "były czasem refleksji i wspólnoty"

W sobotę prezes PiS-u złożył świąteczne życzenia Polakom. Jarosław Kaczyński życzył, aby wszyscy "mogli świąteczny czas spędzić z rodziną i przyjaciółmi". - By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam, gdzie jest to potrzebne, odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym jednoczymy się. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy - zauważył.

Prezes PiS złożył również życzenia noworoczne. - Chciałbym państwu życzyć, by był to rok dobry, rok rozwoju naszej Ojczyzny, rok pomyślności. I co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, dla Europy, dla świata - rok pokoju - powiedział

