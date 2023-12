Marianna Schreiber: "Pokazałam mężowi jak trzymać gardę". Na wypadek "freak fightów w PAP-ie"

Marianna Schreiber, żona Łukasza Schreibera z Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje się do udziału w Clout MMA. Walkę na freak fightowej gali ogłosiła na początku grudnia. Przygotowania zbiegają się w czasie ze zmianami w mediach publicznych. Jej mąż, razem z innymi politykami ze swojego ugrupowania, okupują siedzibę PAP. "Pokazałam mężowi jak trzymać gardę"- oświadczyła Schreiber na X.

Żona Łukasza Schreibera z PiS uczy go technik MMA. "Tak na w razie co"

"Jesteśmy w PAP na interwencji poselskiej. Grupa prawników z kancelarii najętej do mokrej roboty wydaje się niezadowolona, że nie dajemy im komfortu pracy, a dziennikarz nagrywa. Stwierdzili nawet, że to 'prywatne miejsce'" - pisał Łukasz Schreiber na X 21 grudnia. Od tamtej pory polityk, razem z innymi przedstawicielami PiS, przebywa w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Równocześnie z nowo wybranym prezesem Markiem Błońskim, częścią pracowników oraz ochroniarzami. Jednocześnie próbując przedstawić narrację, że nowe władze agencji próbują siłowo przejąć budynek. "Kolejna nocna zmiana ekipy i próba wtargnięcia do PAP uzurpatorów z nowym zastępem prawników oraz ludźmi, którzy nie chcą się nawet przedstawić" - czytamy w innym wpisie.

Tymczasem jego żona, Marianna Schreiber, wyraziła swoje wsparcie w mediach społecznościowych. Przekazała, że zaczęła przygotowywać męża do ewentualnej obrony - nauczyła go technik ze sportów walki. "Pokazałam mężowi jak trzymać gardę (tak na w razie co). A tak poważnie to te święta będą… dość emocjonujące i bardzo intensywne. Z jednej strony freak fighty w klatce, z drugiej freak fighty w PAPie. Aż się boję o swoją córkę, co ona może wymyślić" - napisała na portalu X.

Beata Szydło: Pod osłoną nocy przeprowadzają zamach na polskie państwo prawa

Do polityków PiS, którzy dyżurują w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, dołączyła Beata Szydło. Poinformowała o tym za pomocą konta na portalu X. - Może nie zdajecie sobie państwo sprawy z tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Wyobraźcie sobie, że do waszego domu, na święta, przychodzi grupa panów, którzy mówią, że mogą tutaj być. Wy jesteście właścicielem tego domu, nie zapraszaliście ich. Dzwonicie na policję, a policja mówi, że nie może nic zrobić, bo oni tutaj są. Bo jest ktoś, kto podaje się za was i powiedział, że ich tutaj zaprosił - mówiła. - Obecny rząd nie cofnie się przed niczym, żeby siłowo załatwić sprawę… właśnie czego? Sprawę monopolu medialnego. Dlaczego chcą mieć monopol? Dlaczego chcą mieć PAP i inne media? Chcą, żeby ważne informacje nie były przedstawiane opinii publicznej - dodaje.

W siedzibie PAP przebywa również Szymon Szynkowski vel Sęk. Razem z Łukaszem Schreiberem relacjonuje w mediach społecznościowych, to co ma się dziać w budynku. "W recepcji siedziby PAP ponownie duża grupa nowych "dziennikarzy" pseudoprezesa Błońskiego. Najpewniej szykują kolejną próbę siłowego wejścia, dzień przed Wigilią..." - pisał 22 grudnia, pokazując nagranie ochroniarzy zbierających się w recepcji. Na miejscu jest również Janusz Kowalski. "Siedziba PAP. Za chwilę z Markiem Jakubiakiem spodziewamy się próby wejścia do siedziby spółki jakiegoś pana podającego się za członka zarządu (nie pokazał żadnych dokumentów!) w towarzystwie prywatnej firmy ochroniarskiej. Tak w Rosji przejmowano firmy..." - przekazał na X.