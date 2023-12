Szarpanina w siedzibie PAP. Antoni Macierewicz blokował wejście do budynku

Politycy PiS ogłosili, że nie opuszczą siedziby Polskiej Agencji Prasowej nawet na święta Bożego Narodzenia. Odbywają dyżury, pilnując budynku przed rzekomym siłowym przejęciem. Twierdzą, że przeprowadzają interwencję poselską. Blokują dostęp do miejsca pracy osobom tam zatrudnionym, zatrzymują ich i każą się wylegitymować. Gdy dziś do siedziby PAP próbował się dostać mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik, na jego drodze stanął Antoni Macierewicz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie chciał go przepuścić przez drzwi.

REKLAMA

Zobacz wideo Spięcie Hołowni z Macierewiczem. Hołownia nie pozwolił mu "prostować kłamstw"

Przepychanka z Antonim Macierewiczem w siedzibie PAP

Antoni Macierewicz w wigilijny poranek pojawił się w budynku Polskiej Agencji Prasowej. Twierdząc, że przeprowadza interwencję poselską, nakazywał pracownikom agencji legitymować się przed nim. Warto jednak podkreślić, że według prawników nie miał takiego prawa. "To, co robią posłowie prawicy w pomieszczeniach TVP i PAP, wykracza poza kompetencje ustawowe i jest przekroczeniem przez nich uprawnień. Daje to podstawy do wszczęcia wobec nich postępowań z art. 231.1 Kodeksu karnego" - tłumaczyła dla OKO.press doktorka nauk prawnych, adwokatka Magdalena Matusiak-Frącczak.

Na opublikowanym w sieci nagraniu z PAP widać, jak mężczyzna, podający się za pracownika agencji, próbuje wejść do budynku. Dostęp do drzwi blokuje mu Antoni Macierewicz, który rozłożył ręce i nie pozwolił zrobić następnego kroku. Nakazał też, aby okazano mu dokumenty. Mężczyzna pokazał je tylko ochroniarzom, którzy potwierdzili jego tożsamość.

Kiedy podjął kolejną próbę wejścia do budynku, poseł PiS znów zablokował mu drogę i dalej nalegał, aby jemu również pokazał dokumenty. Oświadczył, że ochroniarz "nie jest przedstawicielem władzy, która tutaj decyduje". Doszło do szarpaniny. - Niech się pan nie waży, bo narusza pan immunitet - słychać w tle głos Anny Fotygi. Pracownik agencji oddalił się, aby wezwać pomoc.

Posłowie PiS spędzą święta w siedzibie PAP. Prezes Marek Błoński reaguje

Od środy w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przebywają politycy Prawa i Sprawiedliwości, utrudniając korzystanie z budynku. Marek Błoński, prezes powołany przez Bartłomieja Sienkiewicza, wprowadził w związku z tym pracę zdalną dla wszystkich pracowników. - Są dyżury, o których decydują kierownicy poszczególnych działów. Teraz mamy czas wolny, świąteczny i formalnie od 27 grudnia do odwołania wprowadziliśmy pracę zdalną w Polskiej Agencji Prasowej dla wszystkich pracowników. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy byli na miejscu. To nie znaczy oczywiście, że zarząd nie pracuje, tego nie należy tak odczytywać - mówił w rozmowie z Gazeta.pl. Wynajęto także dodatkową ochronę. - Nie wiem, jaki plan mają posłowie. Od pana vel Sęka usłyszałem, że jest gotów spędzić tam miesiące, a nawet lata. Nikt nie będzie polityków wynosił i wypraszał czy przepędzał, mimo naszego krytycznego zdania na temat całej tej operacji - dodaje Błoński.