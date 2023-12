Duda wetuje ustawę okołobudżetową. Mastalerek: Nie będziecie szantażować prezydenta

Wigilia Bożego Narodzenia nie złagodziła zdecydowanych ocen po żadnej ze stron politycznego sporu. Sobotnia decyzja prezydenta o zawetowaniu ustawy budżetowej wywołała radykalne oceny przedstawicieli koalicji rządzącej oraz środowiska dawnej opozycji, a także Kancelarii Prezydenta. W niedzielę przed południem w Polsat News Marcin Mastalerek stwierdził, że Polakom "stres funduje koalicja rządowa". - Powiedźcie teraz, że 28 grudnia zbierze się Sejm, dzień później Senat, a później Sejm i nie ma żadnego stresu - skwitował szef Gabinetu Prezydenta RP.

Koalicja rządowa próbowała szantażem politycznym wprowadzić do polskiego prawa trzy miliardy dla nielegalnie przejętej telewizji. Wpisujemy do ustawy przepisy wykonawcze dotyczące podwyżek i zapiszemy jeszcze trzy miliardy w tej samej ustawie, i powiemy: Na pewno prezydent tego nie zawetuje, haha, jacy jesteśmy sprytni. Szantażować prezydenta Dudy nie będziecie

- odgrażał się Mastalerek. I dodał, że sposobu porządkowania mediów publicznych nawet wyborcy "wstydzą się tego, co zrobili" rządzący.

Weto ustawy okołobudżetowej. "Po prostu wypowiedział nowej większości wojnę"

W tym samym programie o zmianach w mediach publicznych i argumentach, dlaczego prezydent zawetował ustawę okołobudżetową mówił poseł PiS-u Marcin Przydacz. - Platforma Obywatelska, która przez kilka lat krytykowała TVP, w momencie kiedy ją nielegalnie przejmuje, chce dosypać tejże telewizji na swoją propagandę już nie dwa, ale trzy miliardy złotych. Sami dziennikarze mówią, że politycy PO dzwonią do nich, bo chcą ich zatrudnić w telewizji - przekonywał polityk. To nawiązanie do deklaracji Magdaleny Rigamonti, która w wywiadzie w Onecie stwierdziła: - Do wielu z tych dziennikarzy nie dzwonią koledzy dziennikarze, nie dzwoni Paweł Moskalewicz [nowy szef TVP Info - red.], nie dzwoni prezes Tomasz Sygut, nie dzwoni Grzegorz Sajór [nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - red.]. Tylko dzwonią konkretni politycy i mówią: "mamy taką propozycję dla pana/pani, przejdź do nas, będziemy robić nowe, wolne media" - powiedziała Rigamonti. Nikt z zaangażowanych w powstawanie nowego serwisu TVP1 nie potwierdził tych doniesień.

Zupełnie inaczej decyzję prezydent ocenił jego poprzednik na tym stanowisku Bronisław Komorowski. Była głowa państwa w rozmowie z portalem wp.pl zastrzegła, że "można oczywiście zadać pytanie, czy to był dobry moment, czy zepsuje to obywatelom święta". - Sądzę, że prezydent reaguje na wezwanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wedle starych obyczajów pisowskich. Prezydent ustawia się bardziej w roli pomagającego własnemu środowisku niż myślącego o własnych obywatelach - mówił były prezydent. Komorowski uważa, że "jest kilka rozwiązań" tej sytuacji.

Można przyjąć wyzwanie wojny i na tysiąc sposobów utrudniać funkcjonowanie prezydentowi. Choćby poprzez obcięcie pieniędzy na kancelarię. Ale można też iść łagodniejszym kursem: proponując ustawy, których prezydent nie będzie mógł zawetować bez poniesienia znaczącej ceny politycznej

- wyjaśniał. Komorowski wskazał jeszcze jedną możliwość: wymiana. - Panu prezydentowi na czymś zależy, to musi puścić konkretną ustawę. Może być to kwestia polityki personalnej: ambasadorskiej, dotyczącej generałów. Ale to wszystko jest niekorzystne dla Polski - nie ma wątpliwości Komorowski.

Weto ustawy okołobudżetowej. Andrzej Duda odpowiada Donaldowi Tuskowi

W sobotę wieczorem prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 roku. Jednocześnie zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt tej ustawy. Wezwał też marszałków Sejmu i Senatu do zwołania obrad obu izb, by zdążyły rozpatrzyć jego projekt jeszcze w tym roku. Prezydent uzasadnił decyzję o wecie tym, że w ustawie znajdują się środki na media publiczne. "Nie może być na to zgody, wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. Dodał, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania. W moim projekcie ustawy wszystkie inne wydatki budżetowe - na czele z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli - zostaną zachowane" - dodał.

Decyzję krótko skomentował premier Donald Tusk na Twitterze. "Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi 'kominówkę', czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji. Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym" - napisał szef rządu. O odpowiedzi prezydenta piszemy w poniższym tekście:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, zwana ustawą okołobudżetowa, zakłada m.in. trzydziestoprocentowe podwyżki dla nauczycieli, środki dla samorządów na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach, dodatkowe 3,2 miliarda złotych na subwencję rozwojową dla samorządów. Ustawa przewiduje też narzędzia wsparcia dla uczelni, PKP, górnictwa, mediów publicznych.

