- Jest twardy i mimo trudnych rokowań jest głęboko przekonany, że tę bitwę wygra i do nas wróci. Też w to wierzymy i wszyscy trzymamy za niego kciuki - mówił Patryk Jaki w rozmowie z portalem Interia.pl. Europoseł kieruje Suwerenną Polską w zastępstwie Zbigniewa Ziobry. Jaki poinformował o tym, że rozmawiał z szefem swojej partii telefonicznie. U byłego ministra sprawiedliwości lekarze zdiagnozowali zaawansowany nowotwór złośliwy.

Patryk Jaki mówi o chorobie Zbigniewa Ziobry: Jest twardy i przekonany, że wygra

- Ta diagnoza spadła na niego i na nas niczym grom z jasnego nieba. Zbigniew Ziobro konsultował tę sytuację w kilku ośrodkach onkologicznych. Zdecydował się na natychmiastową radykalną terapię, jako jedyną drogę ratującą w tej sytuacji życie - powiedział Patryk Jaki. Suwerenna Polska poinformowała 10 dni temu krótkie oświadczenie na temat sytuacji w partii. "Odpowiadając na liczne pytania pragniemy poinformować, że w związku z tymczasową nieobecnością, wynikającą z przyczyn zdrowotnych, w najbliższym czasie pracami partii kierować będzie Prezydium, któremu przewodniczyć będzie w zastępstwie Zbigniewa Ziobro - Patryk Jaki" - czytamy.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry wyłączył go z kierowania pokieruje partią

O tym, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest bardzo poważny i w praktyce wyłączy go z działalności publicznej, Jacek Gądek z Gazeta.pl informował już 12 grudnia br. Problemy zdrowotne są na tyle poważne, że przez co najmniej miesiące były minister sprawiedliwości będzie wyłącznie poświęcał się sprawom swojego zdrowia. Według informacji naszego dziennikarza na spotkaniu z działaczami Suwerennej Polski w połowie grudnia, Zbigniew Ziobro zakomunikował, że nie będzie mógł przez najbliższy czas kierować partią. Przekazał jednocześnie pełnienie tych obowiązków Patrykowi Jakiemu, posłowi do Parlamentu Europejskiego, do tej pory osobie nr 2 w partii.

- Patryk Jaki ma kierować partią aż do powrotu Zbigniewa Ziobry, co może potrwać długi czas - powiedział rozmówca Jacka Gądka. Wedle tych informacji może to potrwać miesiące. Suwerenna Polska wprowadziła do aktualnego Sejmu 18 posłów, ma też dwóch europosłów i senatora. Parlamentarzyści tej formacji weszli do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

