W ostatnim roku urzędowania Mariusza Błaszczaka na stanowisku ministra obrony narodowej z polskiego wojska odeszła rekordowa liczba żołnierzy - ustaliła "Rzeczpospolita". Tomasz Siemoniak, który w przeszłości również był szefem MON, skomentował te doniesienia. Zdaniem Siemoniaka armia przez długi czas może odczuwać negatywne skutki rządów PiS.

Tomasz Siemoniak uważa, że Mariusz Błaszczak zaszkodził polskiemu wojsku. "To propagandzista partyjny"

Z informacji przekazanych przez ministerstwo obrony narodowej wynika, że w 2023 roku z polskiego wojska odeszło łącznie co najmniej 18 706 żołnierzy. To znaczy wzrost w porównaniu do poprzednich lat. W 2022 roku armię opuściło 15 900 żołnierzy. Tomasz Siemoniak skomentował te doniesienia na portalu X.

"Fatalny bilans ministra Błaszczaka: rekordowa liczba odejść żołnierzy z Wojska Polskiego w 2023 roku. Armia będzie długo się podnosić po rządach tego szkodnika i propagandzisty partyjnego" - napisał w poście z 23 grudnia.

Fala odejść z wojska za czasów PiS. Mariusz Błaszczak utajniał dane dotyczące armii?

"Rzeczpospolita" uzyskała dane dotyczące liczby odejść z armii po objęciu kierownictwa nad resortem obrony przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziennikarze starali się poznać te informacje także wcześniej, gdy szefem MON był Mariusz Błaszczak, ale wówczas nie otrzymali odpowiedzi od ministerstwa.

Najwyższa Izba Kontroli zwracała już uwagę, że za kadencji Błaszczaka utajniano część danych statystycznych dotyczących liczby żołnierzy służących w polskim wojsku. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, NIK miała również inne zarzuty wobec byłego szefa MON. Urzędnicy w raporcie opublikowanym w czerwcu stwierdzili, że Błaszczak "nie sprawował właściwie nadzoru i kontroli nad wydatkami ponoszonymi na rzecz podkomisji" smoleńskiej Antoniego Macierewicza.