"Jesteśmy z wami!" - między innymi takie okrzyki ze strony grupy manifestujących przed siedzibą PAP na ulicy Brackiej w centrum Warszawy przywitały Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego. Byli premierzy dołączyli do prowadzących "interwencję poselską" polityków PiS-u, którzy twierdzą, że bezprawnie odwołano zarząd PAP, a nowe władze - które mianował minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz - nie mają prawa być w budynku. Podobne zarzuty kierują pod adresem firm ochroniarskich, jakie wynajął nowy prezes PAP Marek Błoński. - Ekipa Tuska próbuje wykorzystać to, że jest czas Bożego Narodzenia. Oni pod osłoną nocy przeprowadzają zamach na polskie państwo prawa - stwierdziła był premierka.

REKLAMA

Zobacz wideo Przepychany Morawiecki dostał się do siedziby TVP. "Jestem tu, by bronić praworządności"

Premierzy PiS-u grzmią w PAP: Pod osłoną nocy przeprowadzają zamach na polskie państwo prawa

Beata Szydło mówiła do zebranych przed PAP: - Może nie zdajecie sobie państwo sprawy z tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Wyobraźcie sobie, że do waszego domu, na święta, przychodzi grupa panów, którzy mówią, że mogą tutaj być. Wy jesteście właścicielem tego domu, nie zapraszaliście ich. Dzwonicie na policję, a policja mówi, że nie może nic zrobić, bo oni tutaj są. Bo jest ktoś, kto podaje się za was i powiedział, że ich tutaj zaprosił - powiedziała. Europosłanka PiS-u nagrała też serię relacji, które zamieściła na portalu X, w jednej z nich odpowiada na życzenia premiera Donalda Tuska i dopytywała, w jaki sposób chce budować wspólnotę narodową.

- Obecny rząd nie cofnie się przed niczym, żeby siłowo załatwić sprawę… właśnie czego? Sprawę monopolu medialnego. Dlaczego chcą mieć monopol? Dlaczego chcą mieć PAP i inne media? Chcą, żeby ważne informacje nie były przedstawiane opinii publicznej - dopytywał z kolei Mateusz Morawiecki.

W sobotę wieczorem do siedziby PAP przyjechali również posłowie Janusz Kowalski i Marek Jakubiak:

Kamera TVN24 zarejestrowała rozmowę polityków PiS-u: Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, Waldemara Budy z policją Jeden z funkcjonariuszy zapewnia, że na miejscu może zostać patrol, jeśli "państwo czują się zagrożeni". Buda odpowiada: - No tak, ale są intruzi. My nie chcemy intruzów w swoim mieszkaniu, firmie, tak?

Prezes PAP wprowadził pracę zdalną. Złożono też zawiadomienie na policję

W sobotę przed południem rozmawialiśmy z prezesem Polskiej Agencji Prasowej. Marek Błoński, powołany w środę przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza, zatrudnił do ochrony siedziby Agencji zewnętrzne firmy ochroniarskie. Wprowadził również pracę zdalną, aż do odwołania. - Są dyżury, o których decydują kierownicy poszczególnych działów. Teraz mamy czas wolny, świąteczny i formalnie od 27 grudnia do odwołania wprowadziliśmy pracę zdalną w Polskiej Agencji Prasowej dla wszystkich pracowników. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy byli na miejscu. To nie znaczy oczywiście, że zarząd nie pracuje, tego nie należy tak odczytywać - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl prezes PAP Marek Błoński.

- Dwie dodatkowe firmy ochroniarskie zatrudniono ze względów bezpieczeństwa. Policja patroluje okolicę Brackiej, jej patrol jest na zewnątrz od początku "interwencji poselskiej" polityków PiS-u, czyli od środy - wyjaśniał Błoński. Szef państwowej agencji prasowej zaznaczył, że do samego gmachu PAP policjanci wchodzą na wezwanie konkretnych osób, natomiast nie uczestniczą w żadnych działaniach wewnątrz. - My nie chcemy policji prosić, żeby podejmowała takie lub inne działania - zaznaczył. Marek Błoński dodał, że zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości spowodowało bardzo liczne skargi pracowników i budzi niepokój, także z powodu poruszania się po zakładzie pracy.

***