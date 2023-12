Szymon Hołownia zaprasza na drugi odcinek podcastu. Mówi, czego jeszcze 'nie rozkminił'

Na sejmowym kanale na YouTubie pojawił drugi odcinek podcastu "Sejm. Nowe otwarcie z marszałkiem Szymonem Hołownią", w którym marszałek zdradza tajemnice budynku tej izby parlamentu. Tym razem lider Polski 2050 zaprosił widzów do swojego gabinetu. Pokazał też, gdzie urzędują wicemarszałkowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak, Suski i Macierewicz w natarciu na Hołownię! "Jest pan oszustem!"

Podcast marszałka Sejmu. Szymon Hołownia pokazał swój gabinet

W oprowadzaniu pomagała Magdalena Raźny z Wszechnicy Sejmowej, czyli jednostki Kancelarii Sejmu zajmującej się szerzeniem wiedzy o tej izbie parlamentu. Film zaczął się od pokazania gabinetu marszałka. Jak zdradziła Raźny, część, w której się znajduje, została dobudowana już w czasach powojennych. Hołownia zwrócił uwagę widzów na okrągły stół w jednym krańcu pomieszczenia. Wyjaśnił, że jest to miejsce zaplanowane na przyjmowanie ambasadorów. Sam niekoniecznie z niego korzysta. - Nie wiem, czy to na skutek mojej dynamicznej natury, czy na skutek zmian w protokole. Zmieniliśmy to trochę. Z ambasadorami spotykamy się tu albo tu (inne miejsca w gabinecie - red.) albo w jeszcze innych okolicznościach, w których jest nam wygodnie - mówił.

Hołownia wskazał też na flagi Polski i Unii Europejskiej. Jak mówił, służą one do tego "aby przypominać nam, gdzie jesteśmy, komu służymy". Zdradził też, jaką jeszcze mają funkcję. - Też tak zwane zdjęcia na flagach, czyli te wszystkie zdjęcia z handshakiem (uściśnięciem ręki - red.), które w sposób oficjalny trzeba wykonać, dokonują się tutaj. Czasami używam też tych flag do innych rzeczy, na przykład ostatnio przyjmował tutaj, przy tych flagach, ślubowanie jednego z członków Trybunału Stanu, który nie wziął udziału w ślubowaniu grupowym - opowiadał.

W gabinecie marszałka znajduje się również zegar, który według niego "nie bije". Przyznaje, że "jeszcze tego nie rozkminił". - Ustawiony jest na "strike", czyli powinien wydawać dźwięki, a nie na "silent". Ale ich nie wydaje. Może jest taki dyskretny, może nie chce przeszkadzać. Może muszę z nim jeszcze w jakiś sposób porozmawiać, żeby w jakiś sposób go ośmielić - żartował. Hołownia pokazał także zapisy stenograficzne z posiedzeń Sejmu, które zajmują jeden z regałów. Wyznał, że wiele osób uważa, że są to "fejki" albo tylko "symulacje okładek książek", które mają tylko ładnie wyglądać. Pokazał, że są prawdziwe.

Gabinet na wicemarszałka z PiS cały czas czeka. Hołownia pokazał, gdzie się znajduje

Szymon Hołownia i Magdalena Raźny z Wszechnicy Sejmowej przeszli się również tzw. korytarzem marszałkowskim. Zawdzięcza on swoją nazwę portretom wszystkich marszałków okresu międzywojennego, które wiszą na jego ścianach. Prowadzi on natomiast do gabinetów wicemarszałków. Lider Polski 2050 skorzystał z okazji i odwiedził Monikę Wielichowską z Platformy Obywatelskiej. - Masz tu takie fajne sejmowe feng shui - ocenił Hołownia po krótkiej rozmowie na temat obrazów wiszących w gabinecie.

Marszałek pokazał też drzwi do innego gabinetu. Jak stwierdził, to pomieszczenie czeka na wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości. Partia nie wskazała innego kandydata po tym, jak Sejm odrzucił Elżbietę Witek. Na koniec Hołownia zajrzał do Piotra Zgorzelskiego. Polityk PSL pokazał, jakie "akcenty ludowe" ma w swoim gabinecie. Jest to m.in. popiersie Wincentego Witosa czy sztandar organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łomiankach.