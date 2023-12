"Prezydenckie weto zabiera pieniądze nauczycielom przedszkolnym i początkującym, za to znosi "kominówkę", czyli umożliwia nieograniczone podwyżki dla prezesów państwowych spółek i agencji. Wstyd. Wesołych Świąt, Prezydencie. Poszkodowanych uspokajam: poradzimy sobie z tym" - napisał w komentarzu do prezydenckiego weta premier Donald Tusk. Decyzja Andrzeja Dudy, który odmówił podpisu w związku z zapisaną w ustawie możliwością przekazania ok. 3 mld zł mediom publicznym, jest szeroko komentowana także przez dziennikarzy.

