Szef KPRM o wecie Dudy ws. ustawy okołobudżetowej: Absurdalna i szkodliwa decyzja

Prezydent Andrzej Duda poinformował w sobotę, że zawetuje ustawę okołobudżetową na 2024 roku. Jednocześnie zapowiedział, że po świętach złoży do Sejmu własny projekt tej ustawy. Wezwał też marszałków Sejmu i Senatu do zwołania obrad obu izb, by zdążyły rozpatrzyć jego projekt jeszcze w tym roku.

Andrzej Duda motywuje swoją decyzję o wecie tym, że w ustawie znajdują się środki na media publiczne. "Nie może być na to zgody, wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić" - napisał prezydent w mediach społecznościowych. Dodał, że "próba finansowania mediów publicznych przy pomocy ustawy okołobudżetowej (przez większość parlamentarną) jest w obecnej sytuacji niemożliwa do zaakceptowania". "W moim projekcie ustawy wszystkie inne wydatki budżetowe - na czele z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli - zostaną zachowane" - podkreślił.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 zwana ustawą okołobudżetowa na 2024 rok zakłada m.in. trzydziestoprocentowe podwyżki dla nauczycieli, środki dla samorządów na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach, dodatkowe 3,2 miliarda złotych na subwencję rozwojową dla samorządów. Ustawa przewiduje też narzędzia wsparcia dla uczelni, PKP, górnictwa, mediów publicznych.

W ustawie zapisano również m.in., że w 2024 r. rząd może przekazać (może, ale nie musi) mediom publicznym na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 1,9 mld zł w ramach rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych. Do tego dochodzi 1 mld zł, który rząd może przekazać medialnym spółkom na podwyższenie kapitału zakładowego. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał w tym tygodniu w Sejmie, że "pieniądze na TVP są wstrzymane". W piątek szef rządu Donald Tusk przekazał natomiast, że środki z TVP zostaną przeniesione na onkologię dziecięcą i tą sprawą Rada Ministrów ma zająć się na posiedzeniu w najbliższą środę.

"Pan prezydent zachowuje się, jakby spał przez ostatnie lata"

- Decyzja pana prezydenta jest absurdalna i szkodliwa. Absurdalna z tego względu, że prezydent odwołuje się do środków przekazywanych na telewizję publiczną, które były przekazywane rokrocznie przez ostatnie 6 lat przez PiS. To były miliardy złotych. Mimo tego, że telewizja publiczna wówczas przestała pełnić funkcję telewizji publicznej, stała się partyjną, prezydent nie widział w tym nic zdrożnego i podpisywał tego rodzaju ustawy. Można powiedzieć, że kibicował temu przekazywaniu pieniędzy - skomentował w TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

- W momencie, kiedy następują zmiany i do TVP wracają dziennikarze, prezydent chciałby odciąć finansowanie. To absurdalny sposób działania. Premier Donald Tusk zapowiedział już wczoraj, że w ten sposób telewizja nie będzie finansowana, że nie będzie przekazywania obligacji z budżetu państwa na finansowanie mediów publicznych w ramach tej rezerwy, którą rokrocznie tworzył PiS. Te środki trafią na cele medyczne, leczenie dzieci. Można powiedzieć, że prezydent trafił kulą w płot - ocenił Grabiec.

Według szefa KPRM "prawdziwym problemem jest ten prezent pod choinkę, jak można zgryźliwie powiedzieć, w postaci zablokowania podwyżek dla nauczycieli, dla administracji, służb mundurowych". - Ta decyzja niesie daleko idące skutki - zaznaczył.

- Pan prezydent zachowuje się, jakby spał przez ostatnie 6 lat, kiedy dochodziło do łamania konstytucji, jeśli chodzi o funkcjonowanie mediów publicznych. Pamiętamy wyrzucanie dziennikarzy, łamanie kręgosłupów, telefony, maile ze strony polityków rządzącej partii instruujące tych, którzy w mediach rządowych pozostali, co mają pisać i kiedy. Nie można uznać dzisiaj, że jedna partia uwłaszczyła się na mediach publicznych i tak ma zostać do końca świata - mówił w TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.