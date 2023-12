Doradczyni Dudy o TVP: To, co Kurski wyprawiał na Woronicza, było skandaliczne

- Doszło do bezprawnego przejęcia czegoś, co jest publiczne i trzeba walczyć o niezależność mediów, czyli kawałek swojego, a kawałek rządowego - stwierdziła w rozmowie z Wprost.pl Zofia Romaszewska, działaczka opozycji w PRL, obecnie etatowa doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy. Przyznała jednocześnie, że "to, co Kurski [Jacek Kurski, były prezes TVP - red.] wyprawiał na Woronicza, było skandaliczne". - Telewizja za jego rządów nie była na poziomie i od tego kłopoty się zaczęły. Matyszkowicz też musiał dowodzić telewizją rządową, inaczej nie sprawowałby tej funkcji, więc wiele zmienić się nie mogło - oceniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński przybył do TVP: Bronię telewizji. Dochodzi do bezprawia (wypowiedź z 20 grudnia)

Mówiąc o nowym szefie rządu, Donaldzie Tusku, stwierdziła, że "jest cwany". - Bardzo się zmienił. Kiedyś był bardzo sympatycznym chłopakiem. Teraz jest prawdziwym paskudnikiem. Ale prezydent jest przygotowany do tego, że relacje z Tuskiem nie będą łatwe - powiedziała Zofia Romaszewska w rozmowie z Wprost.pl.

Doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy stwierdziła też w wywiadzie, że "Kościół spuścił na niego wszystkie możliwe gromy za podpisanie ustawy o [refundacji - red.] in vitro". - Tu muszę stanąć w obronie prezydenta – in vitro to dawanie życia, a nie odbieranie go. To, że jakieś komórki przy okazji obumierają, to sprawa Boga albo przyrody. Jak kto woli. U kobiety, u której nie udają się ciąże, też te komórki giną. Duchowni nie powinni się w to mieszać. Inną sprawą jest to, w jakim stopniu państwo powinno finansować tę metodę zapłodnienia - dodała.

Zmiany w mediach publicznych

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe władze mediów publicznych. Nowym prezesem Polskiego Radia został Paweł Majcher, Telewizji Polskiej Tomasz Sygut, a Polskiej Agencji Prasowej Marek Błoński. Przeciwko zmianom protestują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa kultury, szef resortu dokonał tego na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ministerstwo napisało, że konieczność takiej decyzji spowodowała uchwała Sejmu o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji.