Ozdoba chciał sprawdzić, czy pracownik TVP "nie kradnie". "To nie jest interwencja, tylko bandyterka"

- Kim pan jest? - zapytał Jacek Ozdoba mężczyznę niosącego sprzęt. - Pracownikiem TVP - odpowiedział. - Dostał pan zgodę od dyrektora Adamczyka [Michała Adamczyka, zdymisjonowanego szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - red.] na wyniesienie torby? - dopytywał poseł Suwerennej Polski. - Dostałem od kierownictwa - wyjaśnił mężczyzna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński przybył do TVP: Bronię telewizji. Dochodzi do bezprawia (wypowiedź z 20 grudnia)

Parlamentarzysta poinformował, że zgłasza sprawę na policję. - Chcę ustalić, czy na pewno pan nie kradnie (....) Jeżeli się okaże, że pan ma uprawnienia, by zabierać te rzeczy, to nie ma tematu - zaznaczył Ozdoba. Policjantka znajdująca się w pobliżu poinformowała posła, że w siedzibie TVP znajdują się inni policjanci i wyjaśnią sprawę.

"Mężczyzna wszedł do budynku, zabrał torbę i wyszedł. Nie został zaatakowany, nie naruszono jego nietykalności. Policjant został poproszony o ustalenie tożsamości w celach protokołowania wynoszenia sprzętu. Następnie odszedłem. Auto było prywatne bez oznakowania TVP. Tak samo może wejść na Wiertniczej zabrać torby i wyjść? Nie. To nie są kredki, tylko torby sprzętu" - przekazał potem na portalu X poseł Suwerennej Polski.

Redakcja Gazeta.pl zdecydowała się nie umieszczać w tym artykule nagrania z incydentu ze względu na ochronę wizerunku pracownika TVP.

- Z naszej perspektywy nie nastąpiło nic, co stanowiłoby przełom w kierunku zwiększenia niebezpieczeństwa. Sytuacja się nie zmieniła, istotne jest czuwanie nad tym, by było bezpiecznie - usłyszeliśmy w biurze prasowym Komendy Stołecznej Policji na temat bieżącej sytuacji w siedzibie TVP na placu Powstańców. Jeden z funkcjonariuszy, odnosząc się ogólnie do różnych incydentów, przyznał w rozmowie z Gazeta.pl, że często dochodzi do prowokacji, w ślad za którymi nie idą formalne zgłoszenia lub skargi. Po godz. 18 przekazano nam, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie o kradzieży.

Jacek Ozdoba zaczepia pracownika TVP. "Chcę ustalić, czy pan nie kradnie"

"Posłowi Ozdobie pomyliły się role. Szarpanie ludzi na ulicy nie jest ani prawem, ani przywilejem posła. Niezdolność do pogodzenia się z utratą władzy nie jest tu usprawiedliwieniem. Policja powinna się zająć Panem Ozdobą, a nie pracownikiem TVP" - skomentowała posłanka KO Agnieszka Pomaska.

"To nie jest interwencja poselska, tylko bandyterka. Ten upadek staje się coraz bardziej groteskowy" - napisał Kamil Dziubka z portalu Onet.pl.

"Żal mi ludzi, którzy tam pracują. Ten operator chce tylko w spokoju pracować. On nie jest z PiS czy PO, czy skądkolwiek. Gość dostaje polecenie "jedziesz na zdjęcia" po czym go napadają jakieś typy, filmują i nasyłają policję" - skomentowała na portalu X Dominika Długosz z Newsweek.pl.

"To jest zwyczajna bandyterka! Chuligańskie zachowanie Jacka Ozdoby powinno być powodem do odebrania mu immunitetu i postawienia za napaść przed sądem! Przecież Pan Ozdoba nie zachowuje się jak poseł, tylko jak SB-ek! Czas skończyć z tym PiS-owskim zamachem stanu!" - oburzał się Piotr Maślak z TOK FM.