Sąd Okręgowy w Warszawie skazał w środę (20 grudnia) Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia, a dwóm innym byłym szefom Centralnego Biura Antykorupcyjnego wymierzył karę roku pozbawienia wolności. Sąd wydał także wobec skazanych pięcioletni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Sprawa dotyczyła tak zwanej afery gruntowej z 2007 roku. "Sąd Rejonowy został zobowiązany przez Sąd Okręgowy do wykonania wyroku (czyli zatrzymania skazanych Wąsika i Kamińskiego) w ciągu 3 dni" - napisał w piątek (22 grudnia) w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.

Donald Tusk stanowczo o wyroku więzienia dla Kamińskiego i Wąsika

W sobotę (23 grudnia) Donald Tusk odwiedził jedną z rodzin na Kaszubach. W trakcie spotkania premier został zapytany przez dziennikarzy o to, czy jego zdaniem Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik po prawomocnym skazaniu powinni trafić do więzienia. - Politycy nie zastępują sądów i ja też będę dostosowywał się i respektował wyroki sądu. Niezależnie od tego, czy one mi się podobają, czy nie - podkreślił szef rządu.

Sąd skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę w CBA Macieja Wąsika na trzy lata pozbawienia wolności. Usłyszeli oni wyroki między innymi za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w 2007 roku, w sprawie tak zwanej afery gruntowej.

W listopadzie 2015 roku, jeszcze przed rozpatrzeniem apelacji przez Sąd Okręgowy w Warszawie, prezydent Andrzej Duda ułaskawił nieprawomocnie skazanych. Wobec aktu łaski Sąd Okręgowy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył sprawę. Dwa lata później Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych.

O sprawie oskarżonych polityków zrobiło się głośno ponownie w czerwcu 2023 roku. Wówczas Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko dotyczące prawa łaski. Orzekł, że jest ono wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta, która wywołuje ostateczne skutki prawne, natomiast Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski. Zaledwie kilka dni później Sąd Najwyższy uznał, że wydane przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenie w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym nie wywołało skutków prawnych. W związku z tym sprawa kasacji została, przekazana Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpatrzenia. W środę (20 grudnia) nastąpiło prawomocne skazanie polityków Prawa i Sprawiedliwości na dwa lata więzienia.