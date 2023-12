Poseł PiS pokazał zdjęcie z siedziby PAP. W sieci lawina komentarzy i przypomnienie afery mailowej

"Zostajemy w PAP przez całe Święta! Kiedy brutalnie łamane jest prawo nie możemy być obojętni! Będziemy bronić do skutku, nie tej czy innej instytucji, ale zasad! W tym trudnym czasie życzę wszystkim Wesołych Świąt" - napisał w sobotę przed południem poseł PiS-u Waldemar Buda. Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości dołączył zdjęcie z holu siedziby Agencji przy ulicy Brackiej w Warszawie. Stawił się na miejscu ze śpiworem, karimatą i małą choinką. I sprowokował w ciągu dwóch godzin ponad tysiąc komentarzy.

Poseł PiS-u zdradził swoje plany na święta. "Czego ten pan będzie bronił?"

O to, czego i jakich zasad zamierza bronić Buda, pyta np. dziennikarz Maciej Samcik z "Subiektywnie o finansach". I przypomina fragment maila premiera Mateusz Morawiecki do szefa PAP Wojciecha Surmacza: "Wojtek, czy mógłbyś dać jakiegoś sprytnego dziennikarza, żeby pilnie przeprowadził wywiad z prezydentem? Narracja jest gotowa, trzeba to tylko poprzecinać pytaniami".

O co chodzi? W październiku 2021 roku w sieci pojawił się nowy zrzut z ekranu, mający pokazywać rzekome maile wykradzione ze skrzynki szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Dotyczył domniemanej korespondencji między ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim i odwołanym w środę przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza prezesem Polskiej Agencji Prasowej, Wojciechem Surmaczem. W rzekomym mailu z marca 2020 roku Morawiecki ma prosić szefa PAP o przeprowadzenie z prezydentem Andrzejem Dudą wywiadu na temat podpisania przez niego ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych (chodzi o przyznanie dodatkowych 2 mld zł m.in. dla TVP). Warunkiem złożenia podpisu miało być utworzenie specjalnego Funduszu Medycznego.

Wojtek - czy mógłbyś dać jakiegoś sprytnego dziennikarza, aby przeprowadził bardzo pilnie wywiad z panem prezydentem ws. Funduszu - narracja jest gotowa, tylko trzeba ładnie to wszystko ująć i po przecinać pytaniami. Oczywiście przeprowadzić albo przeprowadzić

- miał pisać Morawiecki do szefa PAP (pisownia oryginalna). Dalej miał proponować, że on sam może w krótszym wywiadzie "doprecyzować" informacje o funduszu. Według dat na rzekomych mailach Surmacz miał odpisać po ok. pół godziny: "Działamy. Pytania już są gotowe, pójdą do Błażeja Spychalskiego (rzecznika prezydenta Dudy - red.), a ja je wysyłam właśnie do Mariusza Chłopika (doradca premiera - red.). Myślę, że na jutro rano - żeby nie przegrzać - rozmowa z Tobą. I to już sobie zrobimy na spokojnie". "Tak będzie najlepiej. (...) Dopilnuj tego, Wojtek!" - miał napisać premier, na co miał otrzymać odpowiedź: "Pilnuję 24/7".

Prezes PAP wprowadził pracę zdalną. Złożono też zawiadomienie na policję

W sobotę przed południem rozmawialiśmy z prezesem Polskiej Agencji Prasowej. Marek Błoński, powołany w środę przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza, zatrudnił do ochrony siedziby Agencji zewnętrzne firmy ochroniarskie. Wprowadził również pracę zdalną, aż do odwołania. - Są dyżury, o których decydują kierownicy poszczególnych działów. Teraz mamy czas wolny, świąteczny i formalnie od 27 grudnia do odwołania wprowadziliśmy pracę zdalną w Polskiej Agencji Prasowej dla wszystkich pracowników. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy byli na miejscu. To nie znaczy oczywiście, że zarząd nie pracuje, tego nie należy tak odczytywać - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl prezes PAP Marek Błoński.

- Dwie dodatkowe firmy ochroniarskie zatrudniono ze względów bezpieczeństwa. Policja patroluje okolicę Brackiej, jej patrol jest na zewnątrz od początku "interwencji poselskiej" polityków PiS-u, czyli od środy - wyjaśniał Błoński. Szef państwowej agencji prasowej zaznaczył, że do samego gmachu PAP policjanci wchodzą na wezwanie konkretnych osób, natomiast nie uczestniczą w żadnych działaniach wewnątrz. - My nie chcemy policji prosić, żeby podejmowała takie lub inne działania - zaznaczył. Marek Błoński dodał, że zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości spowodowało bardzo liczne skargi pracowników i budzi niepokój, także z powodu poruszania się po zakładzie pracy.

