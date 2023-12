Mateusz Morawiecki złożył Polakom świąteczne życzenia. "Boże Narodzenie to czas, kiedy różnice znikają, ludzie się do siebie zbliżają - i to daje nam poczucie wspólnoty! Pamiętajmy, że są sprawy większe od nas i ważniejsze od bieżących sporów. To rodzina i miłość. To nasza, wspólna, bezpieczna Polska...więc bądźmy razem! Wesołych Świąt!" - napisał były premier na Facebooku. Swoje życzenie przekazał również Jarosław Kaczyński.

Mateusz Morawiecki mówi o szacunku do różnych poglądów. "Dobro zawsze pokonuje zło"

Morawiecki powiedział, że "jako Polacy możemy mieć różne poglądy i należy to szanować". Zaznaczył jednak, że istnieją wartości ważniejsze od światopoglądowych różnic. - To rodzina i nasz wspólny dom - stwierdził.

- Święta to przypomnienie, że dobroć jest największą wartością, jaką możemy ofiarować innym każdego dnia. To czas nadziei. Czas przypominający nam wszystkim uniwersalną prawdę, że dobro zawsze pokonuje zło, że są sprawy ważniejsze od bieżących sporów, że są sprawy, które idą z pokolenia na pokolenie w poszukiwaniu dobrych ścieżek i lepszego jutra - powiedział Morawiecki.

Były premier podkreślił, że "kiedy jesteśmy razem, nic nie jest w stanie nas pokonać". - Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim państwu spokoju, radości, dobroci, uśmiechu i wspaniałego czasu w rodzinnym gronie. Niech nadzieja daje nam sił, by być lepszym każdego dnia - dodał.

Jarosław Kaczyński życzy, aby święta Bożego Narodzenia "były czasem refleksji i wspólnoty"

Kaczyński życzył, aby wszyscy "mogli świąteczny czas spędzić z rodziną i przyjaciółmi". - By był to czas refleksji, ale także czas wspólnoty, a tam, gdzie jest to potrzebne, odnowienia wspólnoty. By był to moment, w którym jednoczymy się. Jednoczymy się wokół świątecznego stołu, ale jednoczymy się także jako Polacy - zauważył.

Prezes PiS złożył również życzenia noworoczne. - Chciałbym państwu życzyć, by był to rok dobry, rok rozwoju naszej Ojczyzny, rok pomyślności. I co dzisiaj tak bardzo ważne dla Polski, dla Europy, dla świata - rok pokoju - powiedział.