Od kilku dni w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej trwa "interwencja poselska" polityków Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie dniami i nocami okupują budynek agencji. Uważają, że wybór nowego zarządu oraz ogólne zmiany w mediach publicznych są bezprawne. Minionej nocy (z 22 na 23 grudnia) doszło do przepychanek między ochroną a politykami ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Incydent skomentował Marek Suski, który na antenie TV Republika zrelacjonował także przebieg swojej rozmowy z ministrem aktywów państwowych Borysem Budką.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Bąkiewicz jako jeden z nielicznych swobodnie porusza się po budynku TVP. "Jestem asystentem posła"

Marek Suski zadzwonił do Borysa Budki w sprawie "napaści bandytów" na PAP

- Ponieważ nastąpił napad bandytów na mienie skarbu państwa, pozwoliłem sobie zadzwonić do ministra aktywów państwowych, do Borysa Budki - powiedział Marek Suski. - Odebrał telefon, myślałem, że nie odbierze, i poinformowałem go o tej napaści oraz zapytałem, o to, co on sądzi. Zapytałem też, czy nasłał takich ludzi na PAP - relacjonował poseł.

Według informacji przekazanych przez Suskiego, minister Budka "bez żadnego zdziwienia" miał odpowiedzieć, że w tej sprawie posłowie PiS "powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury". - Jeżeli on otrzyma informacje o takich działaniach to się sprawą zajmie. Bardzo ciekawa interpretacja. Powiedział mi też, że posłowie nie mają prawa do legitymowania kogokolwiek - dodał polityk.

Poseł PiS przyznał, że rozmowa z ministrem była "dosyć długa". - Mam tu notatki, mam nagraną tę rozmowę. "Proszę o oficjalne pismo w tej sprawie", "są odpowiednie służby do tego" miał mówić Budka. Ja mówiłem: Informuję pana, że to sytuacja, że została dokonana napaść - relacjonował parlamentarzysta. - Na koniec życzył mi spokojnych świąt i się rozłączył - podsumował rozmowę Suski.

Prezes PAP wzmocnił ochronę budynku. Posłowie PiS: Kim panowie są?

W związku z "interwencją poselską" polityków PiS zarząd PAP zdecydował o wzmocnieniu ochrony siedziby. W sobotę (23 grudnia) około godziny 3 nad ranem do gmachu agencji przy ulicy Brackiej przyjechali pracownicy zewnętrznych firm ochroniarskich. W tym samym czasie wewnątrz budynku nadal znajdowało się kilku polityków partii Jarosława Kaczyńskiego. Ci nie pozwolili ochroniarzom przejść do wind i schodów, aby wejść na wyższe piętra. Na profilach polityków w mediach społecznościowych pojawiło się także kilka nagrań, na których dopytują ochroniarzy o to, jak się nazywają, kim są, w jakim celu tam są i twierdzą, że "nikt się nie chce przestawić i zachowują się agresywnie". Ochroniarze w tym samym czasie stoją i nie odzywają się. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Nocna awantura w siedzibie PAP. Prezes wzmocnił ochronę budynku. "Kim panowie są?"