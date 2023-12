Patryk Jaki odniósł się do zmian w mediach publicznych, wprowadzanych przez nową władzę. "W ostatnich dniach wiele zatroskanych o demokrację osób zwracało mi uwagę, że w Polsce przejęto nadajniki telewizyjne niczym w czasach puczu junty wojskowej w Ameryce Południowej czy w państwach afrykańskich. Tylko zamiast wojska użyto wynajętych osiłków, a do ich ochrony policję" - napisał na portalu X. Europoseł nie krytykował jednak wyłącznie rządzących, ale nawiązał też do zachowania Andrzeja Dudy oraz własnych, trudnych doświadczeń z Telewizją Polską kontrolowaną przez PiS.

Patryk Jaki zadał Andrzejowi Dudzie cztery pytania dotyczące zmian w TVP

Jaki stwierdził, że przy wprowadzaniu zmian w TVP rządzący złamali prawo, w tym konstytucję. Europoseł poinformował, że obywatele, zaniepokojeni całą sytuacją, pytali go o działania Andrzeja Dudy w tej sprawie. Polityk Suwerennej Polski przekazał prezydentowi ich wątpliwości w liście otwartym, opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Dlaczego Pan, Panie Prezydencie, nie pojawił się na miejscu oczywistego zamachu na ustrój państwa?(...). Dlaczego nie zażądał Pan od prokuratury niezwłocznego wszczęcia śledztwa wobec kryminalnego, a nie tylko bezprawnego, zamachu na demokratyczny porządek prawny, którego dopuścili się najważniejsi urzędnicy rządu? (...). Jako Prezydent miał Pan prawo niezwłocznie udać się do parlamentu i wygłosić w tej dramatycznej sytuacji orędzie. Dlaczego Pan nie skorzystał z tego uprawnienia?" - napisał. Jaki zapytał również, dlaczego Duda nie wystąpił z telewizyjnym orędziem, w którym wytłumaczyłby Polakom, że - zgodnie ze słowami prezydenta - przejmowanie mediów przez nową władzę "to działania bezprawne, to anarchia".

Patryk Jaki miał zakaz występów w TVP. Chodziło o krytykowanie polityki Morawieckiego wobec UE

Jaki skrytykował otoczenie Andrzeja Dudy. Nawiązał przy tym do prezydenckiego weta w sprawie tzw. lex TVN. "Współpracownicy Pana Prezydenta mówią, że on nic więcej nie zrobi, bo…się obraził, że nie uwzględniono jego propozycji personalnych w TVP (...). Jeśli ktoś bardziej złośliwy pójdzie tokiem rozumowania współpracowników Pan prezydenta, to jeszcze mu odpowie, że teraz niech się żali w TVN-ie, który uratował. Nie można tak myśleć. Polska jest ważniejsza od naszych osobistych urazów" - stwierdził Jaki.

Europoseł przyznał też, że "miał w TVP 'ban" na ponad rok". Jak poinformował, zakaz występów w Telewizji Polskiej był związany z krytyczną oceną działań podejmowanych przez Mateusza Morawieckiego. Jaki napisał, że chodziło o "krytykowanie uległości Morawieckiego wobec UE".