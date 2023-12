Donald Tusk: Dziś chcę zwrócić się do tych, którzy tej zmiany nie chcieli

Nieco ponad dwuminutowe nagranie wideo, które premier zamieścił w swoich mediach społecznościowych, zaczyna podsumowaniem zmian politycznych w Polsce. - Za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Z wieloma z was rozmawiałem bezpośrednio na setkach spotkań w całej Polsce. Dla was - uczestników marszów i spotkań ze mną - zmiana, jaka dokonała się w wyborach, to radość i spełnienie nadziei. Pewnie szykujecie się do Wigilii w dobrych nastrojach - stwierdza Donald Tusk.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska ma nowy rząd! Sejm wyraził wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

Premier składa życzenia Polakom. I mówi do tych, którzy "tej zmiany nie chcieli"

Następnie szef rządu zwraca się do tych, którzy "tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje niepokój". - Szanuję wasze poglądy i wasze obawy. Będę was przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będę uważnie słuchał tego, co wy mówicie. Moim podstawowym zadaniem jest, żeby każdy i każda z was - bez względu na to, czy jesteście zwolennikami rządu, czy jego zdecydowanymi przeciwnikami - czuli się w Polsce bezpiecznie i u siebie. Prawda, zaufanie i wzajemna życzliwość niech będą znowu obecne w życiu publicznym i waszym osobistym. Nadchodzą wzruszające i ważne chwile dla każdej polskiej rodziny. Kiedy będziemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze, to uwierzmy, proszę, że to nie tylko życzenia, że naprawdę może być i będzie lepiej. Postarajmy się o to wszyscy razem - mówi Donald Tusk.

Premier apeluje o "budowanie wspólnoty, co może zacząć się od świąt". - Zostawmy na tych parę pięknych dni politykę i spory. Zobaczmy w nas to, co łączy, i pomyślmy, jakie to ważne móc być razem. Choinka, kolacja wigilijna, opłatek, rozmowy bliskich sobie ludzi to najlepszy czas, aby poczuć się znowu wspólnotą. Wierzę w przyszłość Polaków jako wielkiego, zjednoczonego narodu. Wierzę w polskie odrodzenie. Życzę wam wesołych, pełnych miłości i ciepła świąt - mówi na końcu nagrania.

Powołanie i zaprzysiężenie rządu koalicyjnego Donalda Tuska

We wtorek wieczorem 12 grudnia, po exposé, przedstawieniu składu gabinetu i rundzie pytań od posłów, Sejm udzielił wotum zaufania rządowi koalicyjnemu, złożonemu z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Donald Tusk został wybrany na premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Po raz pierwszy w najnowszej historii Polski to parlament wybrał prezesa Rady Ministrów. Wcześniej posłowie nie udzielili wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego, którego na to stanowisko desygnował po wyborach parlamentarnych 15 października prezydent Andrzej Duda.

Donald Tusk mówił po wyborze przez parlament na premiera, że zaczyna się właśnie nowa epoka z nowymi wyzwaniami i niezwykłą odpowiedzialnością. - Ta ekipa ma ambicję, zdrową, fajną ambicję poprowadzić polskie sprawy przez najbliższe cztery lata - mówił. Prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowanie od premiera i jego ministrów kolejnego dnia, w środę 13 grudnia.

***