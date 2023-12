Większość Polaków uważa, że Grzegorz Braun po antysemickim ataku w Sejmie, nie powinien być posłem - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". W badaniu zapytano o to grupę 1033 Polaków. 63 proc. zadeklarowało, że chce, żeby Braun przestał być posłem. Przeciwnego zdania jest grupa 23 proc. pytanych, a odpowiedź "nie wiem" wybrało 14 proc.

Politycy Konfederacji nie będą zadowoleni. Wyniki sondażu ws. skandalu z udziałem Brauna

We wtorek, 12 grudnia po zgaszeniu świecy chanukowej gaśnicą proszkową, Grzegorz Braun został natychmiast wykluczony z posiedzenia Sejmu. Taką decyzję podjął marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Prezydium Sejmu nałożyło na posła Konfederacji najwyższą przewidzianą karę - zdecydowało o odebraniu mu połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniu go całości diety parlamentarnej przez pół roku. Kancelaria Sejmu skierowała też do Prokuratury Krajowej wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Brauna. Lewica złożyła wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. 20 grudnia w Sejmie głosowano za skreśleniem posła Grzegorz Brauna z komisji ds. Unii Europejskiej oraz komisji obrony narodowej. Z kolei Konfederacja zawiesiła Grzegorza Brauna w prawach członka klubu.

Do ataku Brauna odniósł się na platformie X minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar (w latach 2015-2021 był Rzecznikiem Praw Obywatelskich). "Art. 119, 157, 195 oraz 257 kodeksu karnego" - napisał. Wspomniane artykuły kodeksu karnego mówią m.in. o karach za "stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości", za "spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia", za "złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego" oraz za znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej "z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości".

Jeśli prokuratura rzeczywiście zakwalifikowałaby zachowanie Grzegorza Brauna jako przestępstwa wspomniane w tych artykułach Kodeksu karnego, a do sądu trafiłby akt oskarżenia, posłowi Konfederacji mogłoby grozić nawet pięć lat więzienia.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 17.12.2023 roku metodą CAWI na próbie 1033 dorosłych Polaków.

