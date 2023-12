Bodnar zabrał głos ws. zmian w TVP. "Widziałem opinie prawne wybitnych ekspertów"

- Mam zaufanie do działań ministra Sienkiewicza i tego, w jaki sposób doprowadzono do odzyskania kontroli nad mediami, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego Polaka. My jako obywatele mamy prawo do tego, żeby media były rzeczywiście publiczne, żeby odzwierciedlały szeroki światopogląd i sposoby myślenia Polaków, a nie realizowały tylko interes partyjny - mówił w piątek w Polsat News minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

Przyznał, że droga prawna, w której minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał się na kodeks spółek handlowych, "może budzić różne wątpliwości". - Został przyjęty właśnie taki scenariusz. Wyobraźmy sobie, że zostałaby wybrana inna droga. Czy na koniec, jeżeli byłaby przeprowadzona i byłaby kwestionowana na inne sposoby, czy i tak nie mielibyśmy tych samych obrazków? To jest instytucja tak strategicznie ważna z punktu widzenia tożsamości politycznej dla PiS, że prawdopodobnie mielibyśmy takie same sceny - dodał.

Prowadzący Grzegorz Kępka przywołał stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która w swoim oświadczeniu wspomniała o poważnych wątpliwościach prawnych dotyczących przeprowadzenia zmian we władzach mediów publicznych. - Musimy zwrócić na bardzo szczególny kontekst. Telewizja Polska została oskarżona, że wpływała na poprzednie wybory prezydenckie i obecne wybory parlamentarne, o różne działania szkodzące różnym grupom społecznym, osobom LGBT+, sędziom, prokuratorom. Powstaje pytanie, czy ten, który sprawuje nadzór nad telewizją publiczną [minister kultury - red.], ma się godzić na takie dalsze traktowanie - powiedział minister.

- Przez ostatni tydzień zajmowałem się kwestiami dotyczącymi praworządności, ale z tego, co wiem, pan minister Sienkiewicz na różne sposoby analizował tę kwestię z wybitnymi praktykami. Widziałem opinie prawne wybitnych ekspertów, którzy mówili, że takie działania są absolutnie dopuszczalne. Sprawa będzie jeszcze rozpatrywana przez sąd rejestrowy. Ten sąd będzie musiał też podjąć odpowiednie decyzje - zaznaczył Adam Bodnar.

Zmiany w mediach publicznych

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, na mocy kodeksu spółek handlowych, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Nowy zarząd Telewizji Polskiej m.in. wyłączył sygnał TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, okupując siedziby tych redakcji.